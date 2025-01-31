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電視劇「燦爛的風和海」 戲說澳門古今美景美食

香港新聞組／香港31日電
電視劇「燦爛的風和海」近期在網路上討論度熱度高，本劇圍繞在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市中三場奇遇，開啟了浪漫又治癒的愛情故事。（取材自微博）
電視劇「燦爛的風和海」近期在網路上討論度熱度高，本劇圍繞在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市中三場奇遇，開啟了浪漫又治癒的愛情故事。（取材自微博）

2024年是澳門回歸祖國25周年，作為獻禮劇，電視劇「燦爛的風和海」於去年12月在中央電視台綜合頻道播出，成為歲末跨年的話題熱點。劇集講述在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市，圍繞三場奇遇，透過藝廊策展人與來澳門參加比賽的賽車手的邂逅，展示澳門人文風光和澳門人之生活狀態。

大公報報導，「燦爛的風和海」集結眾多演員，由鍾楚曦和孫陽、陳昊宇、韓東君領銜主演。香港演員李施嬅，以及出生在澳門的香港演員方中信、李若彤、李治廷等參演。整部劇如同一封寫給澳門的「情書」，透過電視劇拍攝手法、劇情講述、雙男女主設定等創新手法，詮釋背景為澳門的電視劇，又該如何鋪陳。

據報導，為了讓內地觀眾更加了解澳門，電視劇採用多維雙主線結構，讓觀眾從多個維度來了解澳門特別行政區。陳昊宇飾演的麥又歌，是一個廣告經理。面對導演的挑剔和苛求完美，她要平衡各方訴求，還要防止預算超支。剛剛完成拍攝，通宵工作又被安排前往澳門出差。一番波折，好不容易到澳門，還來不及入住酒店，又遇到了一系列困難。麥又歌面臨著多重挑戰，觀眾可以透過她的視角，感受到澳門街頭巷尾的熙熙攘攘和忙忙碌碌。

報導指出，這部劇開端的視點非常真實，既符合現實生活，也滿足劇情需要，之後展開另一位女主角、藝術策展人陳嘉慧（鍾楚曦飾）和職業賽車手韓俊豪（韓東君飾）的邂逅。繼而透過麥又歌和陳佳慧兩位截然不同性格的女性視角，發展出兩條主線，在多維中展現澳門人文風情。

報導稱，從麥又歌匆匆忙忙地踏入澳門的那一瞬間，澳門獨特的風景，便透過主角視角展現在觀眾面前。該劇的主創透過大量的移動鏡頭、標誌性鏡頭、跟拍鏡頭，甚至明顯看出斯坦尼康鏡頭和搖臂鏡頭等去表現車水馬龍的街道、各式各樣霓虹燈、現代的高層塔樓和復古的歐式建築……大三巴牌坊、聖老楞佐教堂、賭場、港珠澳大橋等，該劇皆透過巧妙的標誌性鏡頭和「建置鏡頭」，巧妙穿插在不失美感的劇情中，再用鏡頭語言配合蒙太奇的手法，一一展現澳門的美麗和獨特。

不僅僅有澳門的美景，還把澳門的美食，傳統的粵菜和葡菜，都用大量的鏡頭和篇幅展現，可以說有大量的「吃播」劇情，而且從拍攝來看是演員真的在吃，不是假菜的道具。

報導說，縱然，劇中也出現了一些可改善之處，如編劇中角色的人設和動機經常出現前後不一致，劇情和邏輯也會出現一些斷層。不少角色有讓人感覺到無法理解的性格變化。劇情的節奏也有些紊亂，有的部分失去了推動主線情節發展的能動性。固然，該劇主創是想用一種慢節奏的美感來展示澳門生活，但如此也不至於令一些劇情喪失推動力。

電視劇「燦爛的風和海」近期在網路上討論度熱度高，本劇圍繞在澳門這座摩登繁華與古樸...
電視劇「燦爛的風和海」近期在網路上討論度熱度高，本劇圍繞在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市中三場奇遇，開啟了浪漫又治癒的愛情故事。（取材自微博）

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