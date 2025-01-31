不只博弈…澳門回歸25年 旅遊結合演藝打造文化之都

澳門吸引大批遊客，在著名景點大三巴，遊客更是絡繹不絕。（中通社）

去年是澳門 回歸祖國25周年，澳門各項文藝演出活動精采紛呈，愈來愈多的文化盛事彰顯城市魅力，澳門正發揮自身優勢，積極建設「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」，推出更多「旅遊＋演出」的新項目，彰顯文化活力。「演藝之都」的新名片，為澳門文旅市場發展注入強勁動能。與此同時，香港 與澳門文化交流頻繁，兩地人員互相走動，共同打造大灣區 藝術新生態。

大公報報導，劉迎宏是香港舞蹈團前首席演員，現為澳門文化傳播大使，專注於舞蹈藝術創作。從1997年香港回歸祖國晚會開始，劉迎宏參與「慶祝香港回歸祖國10周年文藝晚會」、「慶祝香港回歸祖國15周年文藝晚會」、「慶祝澳門回歸祖國20周年文藝晚會」，以及剛剛結束的「慶祝澳門回歸祖國25周年晚會」。劉迎宏表示，「我們作為藝術工作者備受鼓舞，必將繼續努力，守正創新，勇往直前，創作出更多更好的藝術作品，講好中國故事。」

舞蹈領域 年輕人來了

「在舞蹈藝術的領域，澳門這25年間的變化很大。」劉迎宏分享，國家藝術基金2021年首次對港澳特區開放申請，澳門文化發展基金項目的申請也隨之增多，業界、政府部門及社團機構等積極推動文化藝術領域發展，舞蹈教育得到普及和提升，越來越多的年輕人有機會接受專業的舞蹈訓練，為澳門的舞蹈事業注入新鮮血液。同時，澳門與內地的文化交流日益頻繁，為舞蹈藝術的守正創新與融合提供廣闊的空間。「在澳門的舞台上，既有充滿葡式風情的傳統舞蹈，也有展現中華傳統文化的古典舞、民族舞，還有融合了中西方元素的現代舞。這種多元文化的共生共榮，很適合澳門多元發展的藝術路。」

報導指出，劉迎宏認為香港與澳門的藝術發展生態可相互借鑑。「香港有九大專業團體，每一年都會出很多優秀作品和優秀人才，期待澳門將來能有一個屬於澳門本地的專業歌舞團，這將對澳門在外及在各大院校就讀的專業舞蹈藝術人才的回歸起到積極作用，也會為打造文化澳門演藝之都奠定強大的基礎，為澳門原創作品孵化有更大的推動力。」他續說，「澳門作為中西文化交融城市，是非常有人情味的地方，社團之間的交流，彼此互相扶持信任，是香港值得借鑑之處。」

劉迎宏表示，在大灣區建設的歷史機遇面前，澳門應以開放的姿態、創新的思維，積極融入大灣區的文化藝術發展大潮，其中包括加強與大灣區其他城市的文化交流、加強文化藝術的教育和普及等等。他相信，「在各方的共同努力下，澳門的文化藝術必將綻放出更加絢麗的光彩，為大灣區的文化繁榮和國家的文化發展作出更大的貢獻。」

光影盛宴 城市更亮了

報導指出，澳門旅遊局主辦的「2024幻彩耀濠江」（活動至2月28日）以「時空的共融」為主題，以一場光影盛宴慶祝中華人民共和國75周年華誕、澳門回歸祖國25年。活動由海外、內地及港澳的藝術家和國際團隊在澳門、氹仔和路環23個地點打造6個旗艦裝置、4個藝術裝置、12個燈飾裝置、9個互動裝置及3個光雕表演，讓市民和旅客可在澳門各處欣賞到繽紛多彩的互動燈光裝置和光雕表演。

澳門藝術博物館的「天下明德─故宮博物院重華宮主題展」（展期至3月2日），精心挑選約130件（套）故宮博物院珍藏展品，以「富貴天然」、「齊室齊家」、「盛世文治」和「政通人和」四個單元展出，全面體現乾隆皇帝作為兒子的孝道、丈夫的情深，與其在治國安邦、穩固邊疆的大舜理想，並展現這位盛世天子的治國智慧與文化風範，揭示重華宮承載著的豐富歷史內涵和深厚文化底蘊。

保利美高梅博物館的「藍色飄帶─探索神秘海域 邂逅絲路遺珍」（展期至9月30日），以「海上絲綢之路」為主題，與近20間國家博物館及頂尖文化藝術機構合作，展出文物及藝術品共184組228件，包括與海上絲綢之路相關的出水文物、絲織品、香料與各類奇珍異寶。最引人注目的，當屬15組難得一見的國家一級文物，包括圓明園牛首、虎首、猴首、豬首銅像。

張藝謀最新舞台秀「澳門2049」12月15日於澳門美高梅劇院登場。「澳門2049」由「神鼓．影子」、「呼麥．飄渺」、「苗歌．空靈」、「岔口．面具」、「秧歌．數控」、「彝聲．海洋」、「美獅．光芒」、「唱書．源起」八個節目章節組成，八台節目均貫穿中華非遺與尖端科技的創意融合。

兩部電影 邂逅澳門幸運

澳門回歸祖國25周年獻禮電影「多想和你再見一面」去年12月14日在內地公映、港澳同步上映。影片由徐欣羨、唐家輝執導，此沙、何超蓮領銜主演，以清新浪漫的故事展現澳門歷史變遷與風土人情。影片圍繞男女主人公一段跨越20年的情緣展開，講述在澳門回歸祖國前後的歷史進程中，他們的愛情歷經考驗卻愈發堅定，隨著港珠澳大橋開通，兩人再次重逢的故事。

去年12月19日上映的電影「幸運閣」，該片導演黃婷婷是北京電影學院導演系第一位澳門學生。影片以澳門一座真實地標性建築命名，講述在北京追夢的女孩回到澳門，與奶奶相依相守重獲力量和勇氣的故事，展現兩代澳門人的生活經歷。

刀郎山歌 炒熱旅遊效應

去年11月8日至9日，「山歌響起的地方·刀郎個人巡迴演唱會」澳門場在銀河綜藝館圓滿落幕。此前，澳門旅遊局預估，兩場演唱會吸引至少2萬名遊客，其中大多為具備較強消費能力的中年群體。在演唱會期間，澳門各大商場和餐廳的客流量明顯增加，酒店更是一房難求。

許多刀迷（刀郎粉絲）為了親眼見到偶像，不計成本、長途跋涉，讓澳門這座旅遊城市煥發出了前所未有的活力。面對如此蓬勃的經濟帶動作用，內地多地文旅部門紛紛向刀郎伸出橄欖枝，刀迷更是戲言自家偶像成了「民間旅遊大使」。