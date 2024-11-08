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鄧麗君香港赤柱故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

減息潮重臨及5000萬元（港幣，下同，約643.3萬美元）以上豪宅納入投資移民類別，擴闊豪宅需求層面，近日超豪地段放盤顯著增加。已故亞洲歌后鄧麗君故居重建而成的赤柱佳美道18號獨立屋，樓書正式上載至一手住宅銷售網，實用面積近7300方呎，市場估值5.9億元（約7592萬美元），雖較兩年前叫價6.3億有所回落，仍較20年前購入價升17倍。

大公報報導，鄧麗君故居、現由賭王前女婿、何超鳳前夫何志堅及相關人士持有的赤柱佳美道18號獨立屋，電子版樓書新鮮出爐。該物業已落成為1座獨立屋，實用面積7295方呎，另有2453方呎花園、1629方呎天台、381方呎庭院及泳池等。洋房連同地庫樓高4層，單位內置升降機。地庫提供兩個停車位，地下為大廳，1及2樓間有6個套房，當中位於2樓的主人睡房附連露台。

買家須注意，樓書列明，項目所在位置有斜坡或護土牆，擁有人須自費維修，以及自費維修電纜槽、排水渠、水管及維修用樓梯等配套裝置。

資料顯示，上址最初建於1950年代，為一幢兩層高的西式別墅。鄧麗君於1988年以700萬元購入並居住至1995年離世，故居及相關遺物交由鄧麗君文教基金會保管。由於故居日久失修不利長期營運，基金會決定將物業拆卸及轉售。物業於2004年以3170萬元售予何志堅等人，購入的5年後即2009年，盛傳何氏索價1.6億放盤。直至2016年何氏兩人離婚，物業轉由何志堅持有，相關人士最終將物業拆卸重建成現有的上蓋獨立屋。

該獨立屋早於2020年落成，2022年放售叫價6.3億元，惟隨市況回軟，參照最新成交價，市值約5.9億元，呎價約8萬元水平，帳面仍較購入價3170萬元大升17倍。

投資 移民

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