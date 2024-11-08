我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

港星黎芷珊主持「戰場上」 遭投訴偏頗烏克蘭傳腰斬

香港新聞組／香港8日電
香港藝人黎芷珊主持「戰場上」，走進烏克蘭被炸社區和住宅。（視頻截圖）
香港藝人黎芷珊主持「戰場上」，走進烏克蘭被炸社區和住宅。（視頻截圖）

香港女星黎芷珊主持的TVB「戰場上」4日首播，她走進當今戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍曾遭戰火洗禮的大城小鎮，揭開當地人民在戰場上的生活，但播出兩晚後，遭網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，引發爭議，有傳節目將被腰斬。

香港01報導，黎芷珊今次特意飛往當地，以第一身深入報導俄烏戰事，當她聽到與戰爭有關的故事以及目睹平民被嚴重炸毁的家園時，也表現得相當激動。

黎芷珊在節目宣傳片也說道：「為何要殺戮？一年前在加薩邊境有過千以色列人被殺、被綁架，一年來，加薩地帶被狂轟濫炸，最少四萬人喪生，（2022.02.24）俄烏戰爭傷亡慘重，從未試過一次拍攝旅程，面對那麼多死亡和摧毀，慶幸的是，摧毀不了的是人的意志和希望。」

不過節目播出兩集便引起外界爭議，Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，未有訪問俄羅斯，散播烏克蘭成戰爭受害者，引起強烈不滿，遭洗版式圍插，強烈要求腰斬，及去通訊局投訴。

盛傳由於網民反應激烈，無線為平息風波，原本一共十集的節目播完第三集將腰斬。而翻查myTV SUPER，已搜尋不了該節目，而在Youtube上有關「戰場上」節目的片都已經下架。

烏克蘭 香港 加薩

上一則

限定版收藏秋色…低成本休閒 年輕人流行「撿秋」

下一則

首屆世界古典學大會 中：文明衝突論 只會將人類拖進深淵

延伸閱讀

烏克蘭憂被迫割地求和 北約日韓面臨增軍費壓力

烏克蘭憂被迫割地求和 北約日韓面臨增軍費壓力
WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素
以色列再對加薩發疏散令 世衛將撤離逾百患者

以色列再對加薩發疏散令 世衛將撤離逾百患者
加薩開戰後最大醜聞 幕僚涉洩情資 內唐亞胡急撇清

加薩開戰後最大醜聞 幕僚涉洩情資 內唐亞胡急撇清

熱門新聞

張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人