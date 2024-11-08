港星黎芷珊主持「戰場上」 遭投訴偏頗烏克蘭傳腰斬

香港藝人黎芷珊主持「戰場上」，走進烏克蘭被炸社區和住宅。（視頻截圖）

香港 女星黎芷珊主持的TVB「戰場上」4日首播，她走進當今戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭 及以色列，走遍曾遭戰火洗禮的大城小鎮，揭開當地人民在戰場上的生活，但播出兩晚後，遭網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，引發爭議，有傳節目將被腰斬。

香港01報導，黎芷珊今次特意飛往當地，以第一身深入報導俄烏戰事，當她聽到與戰爭有關的故事以及目睹平民被嚴重炸毁的家園時，也表現得相當激動。

黎芷珊在節目宣傳片也說道：「為何要殺戮？一年前在加薩 邊境有過千以色列人被殺、被綁架，一年來，加薩地帶被狂轟濫炸，最少四萬人喪生，（2022.02.24）俄烏戰爭傷亡慘重，從未試過一次拍攝旅程，面對那麼多死亡和摧毀，慶幸的是，摧毀不了的是人的意志和希望。」

不過節目播出兩集便引起外界爭議，Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，未有訪問俄羅斯，散播烏克蘭成戰爭受害者，引起強烈不滿，遭洗版式圍插，強烈要求腰斬，及去通訊局投訴。

盛傳由於網民反應激烈，無線為平息風波，原本一共十集的節目播完第三集將腰斬。而翻查myTV SUPER，已搜尋不了該節目，而在Youtube上有關「戰場上」節目的片都已經下架。