「沒位子給輪椅」 港殘奧雙金何宛淇遭歧視 餐廳道歉

殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。（取材自Threads）

巴黎殘奧會「雙金」得主、香港 選手何宛淇在個人社交平台投訴香港銅鑼灣一間泰式食肆涉嫌歧視 ，稱「餐廳沒有位畀輪椅」拒絕招待她，事件引發網民討論。

大公、文匯報報導，餐廳負責人吳嘉雄6日接受記者電話訪問時，強調餐廳絕無歧視，只是因一貫做法是邀請坐輪椅客人在被攙扶下離開輪椅坐到店中，承認餐廳有不足之處並致歉，他完全接受外界批評並反思有何空間加以改善，包括加強相關培訓，亦認為事件應引起飲食業界的關注，反思面對殘疾人士顧客時，如何提供更適切的服務。

涉事餐廳「Ayutthaya」（泰國 大城船麵）負責人吳嘉雄表示，其餐廳開業3年，一定有不完善的地方，今次事件發生後，他不覺得因為事件而產生負能量，也不關心生意會否因為網民的批評蒙受損失，反而認為事件值得他深切反思，認為職員對殘疾人士的輪椅設計、形狀大小以及特殊需求等缺乏概念和認識，因餐廳走廊很窄，職員會考慮輪椅人士就座位置的安全性，平時接待輪椅客人是邀請他們在攙扶下離開輪椅坐到店中，然後幫他們將輪椅摺起放在不阻通道的地方，但有關職員的經驗不足，一時間未必懂得應對，溝通上出現問題。

吳嘉雄表示，在這事件上他完全接受網民批評和何小姐的投訴，因為他覺得值得大家反思和重視，可能同業都會面對同樣的情況，「只不過今次發生在我的餐廳」，所以大家熱烈討論亦會引起同業的關注，共同反思面對同樣的情況應如何處理，因為飲食業在服務普羅大眾同時，不能忽視殘疾人士顧客的需要，他期望能接觸支援殘疾人士福利的團體，了解坐輪椅人士在使用餐廳服務時的需要，全面檢討處理輪椅人士的流程，加強對員工的培訓。他現正循多途徑接觸何宛淇，希望盡快向她解釋事件，歡迎她再來光顧。

該餐廳陳經理6日表示當日有在場，絕無「見到輪椅就不讓進入」。他說，當時負責招待何小姐的一名收銀同事，「他（餐廳職員）只不過沒有問到何小姐，會不會方便可以下來，坐近門口的位子。」

陳經理指，餐廳職員當時和何小姐的對話很簡短，可能該職員不十分清楚流程，因此出現溝通上的誤會。他表示，當他執完枱後，「一行出嚟望到佢（何小姐），我就見到佢已經拎住部手機影緊我哋喇，之後俾人推走咗。」