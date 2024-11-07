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「沒位子給輪椅」 港殘奧雙金何宛淇遭歧視 餐廳道歉

香港新聞組／香港7日電
殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。（取材自Threads）
殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。（取材自Threads）

巴黎殘奧會「雙金」得主、香港選手何宛淇在個人社交平台投訴香港銅鑼灣一間泰式食肆涉嫌歧視，稱「餐廳沒有位畀輪椅」拒絕招待她，事件引發網民討論。

大公、文匯報報導，餐廳負責人吳嘉雄6日接受記者電話訪問時，強調餐廳絕無歧視，只是因一貫做法是邀請坐輪椅客人在被攙扶下離開輪椅坐到店中，承認餐廳有不足之處並致歉，他完全接受外界批評並反思有何空間加以改善，包括加強相關培訓，亦認為事件應引起飲食業界的關注，反思面對殘疾人士顧客時，如何提供更適切的服務。

涉事餐廳「Ayutthaya」（泰國大城船麵）負責人吳嘉雄表示，其餐廳開業3年，一定有不完善的地方，今次事件發生後，他不覺得因為事件而產生負能量，也不關心生意會否因為網民的批評蒙受損失，反而認為事件值得他深切反思，認為職員對殘疾人士的輪椅設計、形狀大小以及特殊需求等缺乏概念和認識，因餐廳走廊很窄，職員會考慮輪椅人士就座位置的安全性，平時接待輪椅客人是邀請他們在攙扶下離開輪椅坐到店中，然後幫他們將輪椅摺起放在不阻通道的地方，但有關職員的經驗不足，一時間未必懂得應對，溝通上出現問題。

吳嘉雄表示，在這事件上他完全接受網民批評和何小姐的投訴，因為他覺得值得大家反思和重視，可能同業都會面對同樣的情況，「只不過今次發生在我的餐廳」，所以大家熱烈討論亦會引起同業的關注，共同反思面對同樣的情況應如何處理，因為飲食業在服務普羅大眾同時，不能忽視殘疾人士顧客的需要，他期望能接觸支援殘疾人士福利的團體，了解坐輪椅人士在使用餐廳服務時的需要，全面檢討處理輪椅人士的流程，加強對員工的培訓。他現正循多途徑接觸何宛淇，希望盡快向她解釋事件，歡迎她再來光顧。

該餐廳陳經理6日表示當日有在場，絕無「見到輪椅就不讓進入」。他說，當時負責招待何小姐的一名收銀同事，「他（餐廳職員）只不過沒有問到何小姐，會不會方便可以下來，坐近門口的位子。」

陳經理指，餐廳職員當時和何小姐的對話很簡短，可能該職員不十分清楚流程，因此出現溝通上的誤會。他表示，當他執完枱後，「一行出嚟望到佢（何小姐），我就見到佢已經拎住部手機影緊我哋喇，之後俾人推走咗。」

歧視 香港 泰國

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