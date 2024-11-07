我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

英國QS排行亞洲10佳大學 港占3所 港大連2年排第二

香港新聞組／香港7日電
英國國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度亞洲大學排名榜，香港大學連續兩年排第二。（中通社）
英國國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度亞洲大學排名榜，香港大學連續兩年排第二。（中通社）

英國國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度亞洲大學排名榜，北京大學連續三年蟬聯榜首。香港有5所大學打入首20名，包括3所大學位列亞洲十強。其中香港大學連續兩年排第二，中文大學升4位至第6，香港城市大學更升7位排第10。QS形容香港學府整體表現較上屆提升45%，11間上榜大學有7間排名上升，是亞洲第三進步最多地區，亞洲十大學府占三席，僅次內地的四所。

大公、文匯報報導，QS亞洲大學排名根據學術聲望、雇主評價、師生比等11項指標對院校作評估。來自25個國家和地區的984所院校參與，香港共11所院校上榜。北京大學連續三年排第一，港大、新加坡國立大學及南洋理工大學排名與去屆相同，依次排第2至第4名。亞洲第5為復旦大學，較上屆升2位。第6至第10位依次為香港中文大學、清華大學、浙江大學、韓國的延世大學及香港城市大學。

其他香港大學方面，香港科技大學較上屆升4位至第11，香港理工大學升6位至第17；上屆排第64及第167位的香港浸會大學及嶺南大學，今屆分別回落至第71及第188位；香港教育大學首上榜列212位。3所自資大學排名亦上升，香港樹仁大學由上屆351至400位升至342位；香港都會大學及香港恒生大學上屆分列700位過外及600位過外，今屆同升至541至560位。

QS指香港8所院校於今年國際教師比例分項排名上升，5所更排亞洲前十進步明顯。QS指港大仍是亞洲其中一所最優秀學府，於學術聲望、雇主評價及國際研究網絡三項指標均屬香港最佳；理大於論文引用量排亞洲第5，科大則排第8；城大於國際教師、入境交換生及外出交換生的比例均列亞洲第一，前者更獲滿分。

QS建議香港應繼續通過推廣「留學香港」品牌等舉措，持續吸引全球人才及海外學生，確立香港作為國際學術和研究樞紐的地位。

另據文匯報報導，港府教育局近年來大力發展職專教育，許多在行業技能上表現出色的青年亦漸受重視。被譽為「技能界奧林匹克」的世界技能大賽於9月在法國里昂圓滿結束，香港代表隊斬獲1金1銀2銅及10項優異獎章，創下參賽以來最佳成績。

其中，在櫥窗設計項目中港隊成功奪金，也令香港連續兩屆在該項目取得金牌。另一個比賽項目西點製作，香港首次躋身三甲。

香港 新加坡 港府

上一則

九龍公園漫畫大道 看九龍城寨陳洛軍、古惑仔陳浩南…

下一則

「抖音炒股」瘋狂 數萬股市新手紛湧入直播間 業內酸：瞎吹一條龍

延伸閱讀

WSJ分析：共和黨鞏固「勞工階級政黨」招牌

WSJ分析：共和黨鞏固「勞工階級政黨」招牌
觀影說劇／劉德華攜手莫文蔚「焚城」驚險搶救核事故

觀影說劇／劉德華攜手莫文蔚「焚城」驚險搶救核事故
瑞士大學加強對中留學生安全審查 學者憂恐引起效仿

瑞士大學加強對中留學生安全審查 學者憂恐引起效仿
港人今年63%加薪 平均增幅4.5% 近半需加班或兼職

港人今年63%加薪 平均增幅4.5% 近半需加班或兼職

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」