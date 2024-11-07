英國QS排行亞洲10佳大學 港占3所 港大連2年排第二

英國國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度亞洲大學排名榜，香港大學連續兩年排第二。（中通社）

英國國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度亞洲大學排名榜，北京大學連續三年蟬聯榜首。香港 有5所大學打入首20名，包括3所大學位列亞洲十強。其中香港大學連續兩年排第二，中文大學升4位至第6，香港城市大學更升7位排第10。QS形容香港學府整體表現較上屆提升45%，11間上榜大學有7間排名上升，是亞洲第三進步最多地區，亞洲十大學府占三席，僅次內地的四所。

大公、文匯報報導，QS亞洲大學排名根據學術聲望、雇主評價、師生比等11項指標對院校作評估。來自25個國家和地區的984所院校參與，香港共11所院校上榜。北京大學連續三年排第一，港大、新加坡 國立大學及南洋理工大學排名與去屆相同，依次排第2至第4名。亞洲第5為復旦大學，較上屆升2位。第6至第10位依次為香港中文大學、清華大學、浙江大學、韓國的延世大學及香港城市大學。

其他香港大學方面，香港科技大學較上屆升4位至第11，香港理工大學升6位至第17；上屆排第64及第167位的香港浸會大學及嶺南大學，今屆分別回落至第71及第188位；香港教育大學首上榜列212位。3所自資大學排名亦上升，香港樹仁大學由上屆351至400位升至342位；香港都會大學及香港恒生大學上屆分列700位過外及600位過外，今屆同升至541至560位。

QS指香港8所院校於今年國際教師比例分項排名上升，5所更排亞洲前十進步明顯。QS指港大仍是亞洲其中一所最優秀學府，於學術聲望、雇主評價及國際研究網絡三項指標均屬香港最佳；理大於論文引用量排亞洲第5，科大則排第8；城大於國際教師、入境交換生及外出交換生的比例均列亞洲第一，前者更獲滿分。

QS建議香港應繼續通過推廣「留學香港」品牌等舉措，持續吸引全球人才及海外學生，確立香港作為國際學術和研究樞紐的地位。

另據文匯報報導，港府 教育局近年來大力發展職專教育，許多在行業技能上表現出色的青年亦漸受重視。被譽為「技能界奧林匹克」的世界技能大賽於9月在法國里昂圓滿結束，香港代表隊斬獲1金1銀2銅及10項優異獎章，創下參賽以來最佳成績。

其中，在櫥窗設計項目中港隊成功奪金，也令香港連續兩屆在該項目取得金牌。另一個比賽項目西點製作，香港首次躋身三甲。