上海進博會 港參展企業331家創高 5滬企與港簽約

第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，5日在上海國家會展中心舉行；圖為開幕式前，香港特首李家超（左）與外賓交流。（中新社）

第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式5日在上海舉行，國務院 總理李強出席並發表主旨演講。香港 特首李家超率團出席，在開幕式後陪同李強總理巡視中國館香港展區。本屆進博會有來自129個國家和地區的3496家展商參展，其中香港參展企業有331家，創下新高。

大公報報導，由港府及貿發局主辦的「2024投資 香港推介大會─上海專場」於5日下午舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽、特首李家超、上海市人民政府市長龔正、商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激、科學技術部副部長龍騰、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華，以及香港貿發局主席林建岳等出席了大會開幕式。

會上，上海五家企業分別與投資推廣署簽署合作備忘錄，將在生物醫藥、科技、交通等多領域繼續推動滬港合作。李家超表示，目前在港上市的上海企業近200家，市值逾2兆港元（約2572.7億美元），充分顯示香港可以成為服務上海和內地企業發展的投融資平台。他歡迎更多企業利用香港走向世界，共謀發展。

李家超5日早上與財政司司長陳茂波等一同出席進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式。隨後，李家超陪同國務院總理李強巡視中國館香港展區。下午到貿發局在企業商業展設立的展區參觀和支持香港企業。投資推廣署及旅發局亦在其間設展位重點宣傳香港優勢，介紹最新旅遊特色。其後，李家超和陳茂波出席了「2024投資香港推介大會─上海專場」，並分別在會上致辭。

李家超認為，展望未來，滬港還可以互補優勢，併船出海。他特別提到，人才是第一資源。兩年前他的首份施政報告就推出多項搶人才計畫，現在已收到超過38萬宗申請，當中批出接近24萬宗，共有約16萬名人才已經抵達香港。其中「高才通」計畫所吸納的人才將貢獻香港的本地生產總值1.2%。他有信心，滬港兩地可以繼續加強在全球人才引進、人才服務、人才就業等領域的合作，推進兩地人才高地建設。

上海哈羅普惠科技預計月底落戶香港，該公司高級副總裁褚軼群表示，希望不只是把共享單車、「順風車」業務帶到香港，「其實我們更希望立足於香港，能夠吸收香港全球化人才的優勢，幫助我們更好的走向全球。」