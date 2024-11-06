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港DSE首考公民科94%達標 中史科張學良有人錯寫張國良

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

中學文憑試（DSE）公民與社會發展科今年首次開考，日校生整體達標率高達94.1%。考評局5日發布2024年DSE各科目試題專輯，公民科方面考評局指考生整體表現令人滿意，大多數考生理解題目要求，對課題和知識有基本理解，並有意識地運用提供的資料，答題大致達合理水平。

大公、文匯報報導，該科新設的多項選擇題方面，有關近年國家綜合國力發展及國歌條例描述的題目，正確率分別達98%及96%，顯示大多數學生對內容密切關注和深刻理解。

試卷共三部分，包括有關近年國家綜合國力、國家安全與人工智能科技，以及港生國情認知和國民教育活動，共涉5條多項選擇題及8條文字長答題。國家綜合國力部分的多項選擇題，98%考生成功選答「教育能提升科技水準和涵養人才資源」的正確陳述。在國家安全與人工智能部分，長答題大多數考生能引用資料，據個人所知討論在教育中使用智能聊天機器人程式，及培育資訊素養對社會發展的重要性。

港生國情認知部分設3條多項選擇題考核國歌條例、基本法及大灣區相關知識，前者有96%考生正確選答，後兩者正確率較低，表現不太理想。有關基本法的一題列出（1）修改權屬全國人大、（2）是香港特區的憲制性文件、（3）解釋權屬香港特區立法會共3個陳述，僅一半考生正確選答（1）+（2）選項。大灣區認識方面，問及佛山、泉州及肇慶哪些是大灣區城市時，有62%人正確回答佛山及肇慶。

除公民科外，多個科目試題專輯亦詳細分析考生表現。其中中史科部分考生人名、地名等出現錯字，包括「列女傳」誤寫「烈女傳」、「張學良」錯寫「張國良」等。中文科很多學生在閱讀卷未能辨識常見的對比和比喻修辭手法，寫作卷常見摻雜口語、文句冗長或語法錯誤問題。英文科口語考核表現較弱考生頻現「I very agree with you」、「different country people」等港式英語。

灣區 人工智能 香港

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