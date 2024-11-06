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當紫禁城遇上凡爾賽宮 花鳥紋銀壺…港下月展150件珍品

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

慶祝中法建交60周年，香港故宮文化博物館下月18日起至明年5月4日將推出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮─17、18世紀中法文化交流」。將展出北京故宮及巴黎凡爾賽宮近150件館藏，包括法國工匠製作的「乾隆款畫琺瑯菊花紋壺」及中國出產的「花鳥紋銀壺」，呈現中法宮廷在17世紀下半葉至18世紀年間文化、藝術、科技等交流歷史。

明報報導，展覽由香港故宮、故宮博物院與凡爾賽宮合辦，將分成4個單元，分別聚焦兩地宮廷的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑑與創新，以及藝術與思想交流。成人門票150港元（約19.2美元），學生、長者、殘疾人等可半價入場。

近150件館藏中，除了瓷器、玻璃器、琺瑯器與紡織品等工藝精品外，亦涵蓋大型宮廷肖像、書籍、科技儀器及醫藥品等，其中9件更屬中國國家一級文物。

重點展品包括故宮館藏「乾隆款畫琺瑯菊花紋壺（1783年）」，此壺花紋極具中式風格，過往被視為廣東進貢清宮的器物，惟最新研究發現壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作。另一重點展品則是凡爾賽宮館藏「花鳥紋銀壺（約1680年）」，此壺原為廣東為海外市場製作，再由暹羅（今泰國）使節進獻給路易十四。

展覽亦將以多媒體裝置重現1688年路易十四致康熙帝的珍稀親筆信，此信以古法語撰寫，並以「您最親愛之好友，路易」落款。路易十四在信中讚揚康熙帝，稱希望派遣耶穌會士赴華交流天文及科學新知。雖然信件最終未能送達康熙帝手中，但當年派遣來華的「國王數學家」耶穌會士抵達北京，開啟中法兩國宮廷的交流大門。

適逢中法文化旅遊年，北京故宮與巴黎凡爾賽宮在今年4月已合作，於北京故宮推出為期兩月的「紫禁城與凡爾賽宮─17、18世紀中法交往」展覽，展出約200件文物藏品。

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