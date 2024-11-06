港人今年63%加薪 平均增幅4.5% 近半需加班或兼職

港九勞工社團聯會8月對打工仔展開問卷調查，63%受訪者今年獲得加薪，平均幅度4.5%；圖為香港人才服務辦公室日前參與在亞洲國際博覽館舉行的國際人才招聘活動。（中通社）

為深入了解香港 打工仔過去一年的加薪狀況及對來年加薪期望的意見，港九勞工社團聯會（勞聯）8月對打工仔展開問卷調查，逾五成半受訪者所屬的公司正進行不同規模的招聘，顯示不少行業的人力需求殷切。63%受訪者今年獲得加薪，平均幅度4.5%，但整體受訪者有66.6%表示需節省開支，近半數甚或會另覓兼職掙取額外收入；對加幅滿意的受訪者僅占不足13%，36.3%不滿今年加薪幅度，萌生轉工想法。

大公、文匯報報導，勞聯對打工仔進行「薪酬趨勢及期望調查」，合共收回1123份有效問卷，結果顯示56.2%受訪者的公司正增聘人手，但亦有31.8%受訪者反映，雖然人手不足，但公司仍凍結招聘計畫，近12%受訪者表示，公司有不同規模的裁員計畫。

63%受訪者今年獲得加薪，減薪的比率不足1%，其餘約36%受訪雇員被凍薪，凍薪情況比去年大為改善。但對於今年薪酬調整滿意程度，反應一般的受訪者占最多（35.4%），不滿意的則占33%，非常不滿的占19.3%。「滿意」和「非常滿意」兩者合計不足13%。顯示打工仔對今年加薪滿意度普遍偏低。

勞聯歸因於部分行業正面臨挑戰及外勞輸入政策影響，降低本地雇主加薪意欲，並指雇員需獲合理薪金調整，才可相應地維持合理的生活質素水平，因此建議雇主來年加薪幅度不少於5.5%，讓市民「勞有所獲」。

為幫補生計，47.8%受訪者需要加班或做兼職；66.6%受訪者更稱需要節衣縮食。勞聯表示，情況反映縱使香港經濟活動好轉，但未能令打工仔收入相應增加，導致額外生活壓力。勞聯表示，香港消費物價數據顯示，集體運輸開支去年及今年相繼加價，今年8月的中小型住宅單位的相關租金 指數，亦比去年同期升7.03%。

與此同時，市民對日常生活中價錢不變但分量縮減的「縮水式通膨」，感覺亦十分強烈，勞聯認為雇主必須回應雇員的普遍期望，合理的薪酬待遇才能提高就業 意願，才能提高市民向上流動的機會，為企業挽留人才，促進社會和就業質素提升，建議雇主明年為雇員加薪5.5%。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，今年建議的加薪幅度已較去年提出的6%為低，因為通膨較溫和，及考慮到部分行業的經營環境受到挑戰所致。但他希望有能力的企業可以加多些薪金，與打工仔分享成果。