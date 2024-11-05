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港大醫學院：每年約5.7萬人抑鬱症 將成香港醫療重擔

香港新聞組／香港5日電
港大醫學院預測新冠疫情後十年，抑鬱症將成香港醫療重擔。（取材自港大醫學院）
港大醫學院預測新冠疫情後十年，抑鬱症將成香港醫療重擔。（取材自港大醫學院）

港大醫學院4日公布研究成果，若香港不引入任何新的治療或干預策略，預測由2023至2032年，每年將有5萬5849至5萬7896人罹患抑鬱症，在不計算通膨下，每年平均帶來超過25億元（港幣，下同，約3.2億美元）醫療成本，其中精神科護理成本開支近5億元，預測新冠疫情後十年抑鬱症將成香港醫療重擔。

香港01報導，研究團隊指，儘管只有少於20%的抑鬱症患者，會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31至54%抑鬱症相關的醫療資源，因此建議港府針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。研究最近於「刺針區域健康」期刊發表。

港大醫學院表示，後疫情時代，全球精神健康問題備受關注，香港亦面臨同樣挑戰，因此港大醫學院研究團隊開發出健康經濟模型，預測2023至2032年期間抑鬱症相關的醫療成本和死亡率，旨在幫助港府規劃長期資源，應對不斷增長的精神健康治療需求。

研究團隊利用醫管局的全港電子病歷，聚焦2014至2016年間診斷為抑鬱症的2萬5190名患者，並隨訪至2020年，將真實數據作為「馬爾可夫疾病負擔預測模型」的參數，模擬患者從抑鬱症新發、發展為難治型抑鬱症及合併症直至死亡的病程。

研究團隊發現，港府將持續負擔高昂的抑鬱症醫療成本，若香港不引入任何新的治療或干預策略，估計由2023至2032年，每年將有5萬5849至5萬7896人罹患抑鬱症，在不計算通膨下，醫療成本年均超過25.1億元，其中精神科的護理成本開支為4.735億元。

研究團隊認為，雖然男性的抑鬱症發病率較低，但一旦確診，所需的資源更多，尤其是65歲或以上、有健康問題的男性抑鬱症患者，他們面臨的個人醫療成本和死亡風險最高。至於青少年患者則導致最高的精神科護理開支。

研究團隊又指，抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後，若仍未達到緩解期，便歸類為難治型，治療上比較困難。儘管只有少於20%的抑鬱症患者，會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31至54%抑鬱症相關的醫療資源。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系、藥理及藥劑學系助理教授李雪表示，港府在制定政策時，應預視抑鬱症對醫療系統的持續負擔，針對高危社群，包括青少年和健康問題人士，盡早提出及時的干預措施和長遠規劃；並針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。

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