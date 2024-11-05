港人北上掃大閘蟹省一半錢 最快月中免經日韓轉運

香港北上買蟹熱潮，造成香港蟹商今年生意比疫情前同期下跌一兩成；圖為香港市民於食肆內用餐。（中通社）

秋天是大閘蟹季節，內地大閘蟹現階段雖然未能直接運抵香港 ，但港人從內地買蟹返港自用屬法例容許範圍。深圳蓮塘口岸附近街市，4日可見港人購買大閘蟹蔚然成風，商場、路邊賣大閘蟹攤檔絕大多數顧客是港人，過關時通行無阻，未見購蟹返港的市民被截查。香港大閘蟹業界指，北上買蟹熱潮分薄生意，今年香港蟹商的生意比疫情前同期下跌一兩成。

大公、文匯報報導，港人北上買餸熱門地點深圳羅湖坳下肉菜市場及森照肉菜市場，4日至少有13個售賣大閘蟹的商販，售價基本相若，以公蟹為例，4隻3.5至4兩（50g）人民幣100元（約14美元），4.5至5兩則100元3隻，價格約為香港一半，甚至更低，雖無任何標記，無從辨認貨源，但有港人一口氣買3袋，保守估計近20隻。

此外，目前香港市面發售的內地大閘蟹均「遊飛機河」，先從內地迂迴飛往日本、韓國等地，再轉口赴港，高昂運輸成本也轉嫁至消費者身上，使香港老饕長期「捱貴蟹」，當中陽澄湖及太湖大閘蟹更是難以赴港。不過，江蘇省太湖大閘蟹協會副會長、深港澳會長程維志表示，今年有望「解禁」，最快本月15日恢復江蘇的大閘蟹直通供港。

他指內地與香港因二噁英檢測 標準不一，過去8年未能批出供港大閘蟹的衛生證明，建議盡快制訂檢測標準及檢測互認機制。澳門 則因承認內地化驗結果，目前內地大閘蟹能夠直飛澳門。

事緣2016年香港食安中心驗出一批太湖大閘蟹樣本，二噁英含量超標5倍，被勒令停售及回收，自此內地不再對大閘蟹發出直接供港的批文， 但轉口沒限制。

成隆行董事長、香港大閘蟹協會會長蔡琦表示，兩地檢測標準不一，多年來業界都以迂迴路線入口大閘蟹，運輸成本高。整個過程大閘蟹經由內地、日韓及香港的檢疫部門「三重驗證」，以約12.5公斤大閘蟹為例，所需運費、落地稅、換證等費用達700至1000港元（約90至128.6美元），令港人過去8年都要「捱貴蟹」。

今年卻有破局曙光，程維志透露，內地海關總署和香港食環署，2年前已就啟動恢復江蘇大閘蟹直供香港舉行會議，上月他收到南京海關的通知，最快本月15日恢復直運香港。他表示，陽澄湖地區的水域整體生態環境明顯改善。