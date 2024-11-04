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「失去人權、自由」 導演杜琪峯：我和香港沒有了靈魂

記者陳宥菘／香港4日電
香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，失去了人權和自由。（圖／截取自BBC中文YouTube）
香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，失去了人權和自由。（圖／截取自BBC中文YouTube）

香港導演杜琪峯近日接受「BBC News中文」專訪時表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，被問到香港和他失去了什麼，杜琪峯直指是「自由，言論的自由，簡單點說就是人權和自由」。他指出，當前香港整體社會都「有條線」，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。

杜琪峯在專訪中表示，近年是他「人生裡面最低潮的時間，這是環境上的影響」。「我一直以來都堅持在香港拍戲，香港對我很重要，我覺得現在沒有了靈魂，including（包括）我和香港也無了」，而這些失去的靈魂，就是人權和自由。

被問到自己19年前一手創立、被認為是香港新導演搖籃的「鮮浪潮」計畫，日前被香港藝術發展局停止資助，杜琪峯指他早有預感，「代表政府沒有信心，對人民沒有信心，對社會沒有信心」，稱不明白為何「鮮浪潮」受歡迎反而被撤銷，「放些煙火就當香港很繁榮，你騙誰？外婆都騙不到了。」

杜琪峯說，當藝術完全政治化的時候，傷害很大，藝術發展會出問題。他指出，有沒有「鮮浪潮」不是最重要的事，而是「有沒有希望」。香港現時在電影工業及藝術各方面「都不是一個好的時代」。

在港區國安法生效後，港府也修訂了「電影檢查條例」，有不少「鮮浪潮」電影涉及國安、疫情或者同志議題，因未過「電檢紅線」無法上映。杜琪峯認為，不只電影，而是整體（社會）都「有條線」。面對「一隻大象」，「你只是一隻蟻時，踩中必死」。

杜琪峯認為，不想觸碰紅線，便「別說那麼多關於香港政治上的事，多說一點愛情、親情」，於是當前很多電影走向生活描述，「電影的幻想小了」。在創作自由受限的環境下，杜琪峯說自己不會要求年輕電影人拍怎麼樣的戲，而是「要聰明的去走創作路線」，「你可以頑強的，但問題你會有損失，這個損失值不值得？你自己決定。」

至於有些導演近年選擇讓電影參加國際影展，在海外放映，是否得以殺出血路？杜琪峯直言：「它一天沒有改變，你都是受苦，逃得過一次，逃不過第二次。」

杜琪峯說，「一國兩制」賦予香港成為一個特殊地方，他仍然相信「香港基本法」，不過僅限於「原來那個」。過去也有人找他去拍「主旋律」電影，但自己構思出來的就不是主旋律，後來也就沒人找了。

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