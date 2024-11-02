香江觀察／菸酒稅加減有故事 官府有政策 民間有對策

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 仍是自由港，自由港的意思就是絕大部分商品都自由進出，沒有打稅限進之慮。但嚴格地說，進出香港最要小心的是被限量的菸和酒。香港海關查得嚴，其中香菸只能帶19枝、即不可滿盒，雪茄更只得1枝。酒可1瓶不多於1升，超出則要按容量和酒精度有複雜的換算，再來罰款。

香港本地幾無工業生產，菸酒主要是輸入，近年香港海關政策之變，主要在菸稅和酒稅上作文章，而具體動作就是菸稅不斷加高，還有港府 官員如林則徐般要完全禁菸；酒稅方面，前些年主要在葡萄酒稅上做減稅的文章，今年提出烈酒稅要減。

菸酒加稅減稅，當然各有說法，菸加稅是為了大家健康，酒減稅則是為了活躍經濟。這一加減各有理由，但官府有政策，民間有對策，所以民間對那加加減減的政策，還是有微言。

香港菸稅，幾乎年年加，每次加了菸稅，香港海關都要加強打擊走私香菸，但吸菸人士有對策，改吸水菸，改吸電子菸，最極端的則是香港出現非法私菸工場，自行生產私菸。香港海關新公布，在新界屯門一個工業大廈，搗破一個香菸製造工場，檢獲330萬支私菸、1100公斤菸絲，市值約2200萬港元（約282.8萬美元），應課稅值約1500萬港元（約192.8萬美元）。

有媒體社評說，這反映香港控菸政策已經失控，不斷增加菸草稅，反而創造黑市需求。

菸稅加出故事來，酒稅減到有新說法。香港人飲酒有階段性，早年經濟起飛，以飲白蘭地為時髦，後來「洋酒」主要是威士忌，再後來持續多年都是以葡萄酒為潮流。但如果去蘭桂坊和灣仔的酒吧坐坐，會發現人客主要喝啤酒。

對酒減稅來說，一般香港人無感，早前減紅酒稅，大家都笑話當年財政司長唐英年收藏紅酒多，所以要減；這次港府提出減烈酒稅，香港人常識中的烈酒，主要是來自內地的烈性糧食酒。所以有笑談，說現在中港融合，宴飲桌上得有茅台才夠尺寸，所以要趕快減稅。