地產市道波動 港負資產宗數升21年高位 第3季逾4萬宗

香港負資產宗數達21年高位，分析認為，樓價有望年底回穩，負資產個案有機會從高位回落；圖為深水埗石硤尾屋邨。（中通社）

地產市道波動，香港 負資產宗數見近21年高位。金管局最新數據顯示，第3季錄得負資產個案4.07萬宗，涉及金額2075.1億元（港幣，下同，約266.9億美元），按季分別增加34.4%及33.9%，宗數為2003年第4季6.75萬宗後新高。分析認為，減息周期已展開，料香港息口將進一步回落，加上施政報告推出提振樓市政策，以及不少發展商已提價推售新盤及餘貨單位，樓價有望年底回穩，負資產個案有機會從高位回落。

大公、文匯報報導，上季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款 比率為0.13%，相較第2季末的0.11%，仍維持於低水平。

金管局發言人表示，住宅樓價於期間下跌4.8%，負資產個案上升是預期之內。而有關個案主要涉及銀行職員住屋按揭貸款，或按揭保險 計畫貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

局方續指，按保計畫申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率。如要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計畫對申請人設有額外要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年港府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，早幾年前採用較高按揭成數的買家比重顯著增加，因此，現時樓價由高位回落逾兩成半，大部分於樓價高企入市，並承造較高按揭成數的業主會較大機會跌入負資產，使第3季負資產數字按季上升。

曹德明續稱，雖然負資產數字回升，但不代表業主無力供款，過往十多年來香港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.13%，稍有輕微增加但仍屬低水平，顯示絕大部分業主供款能力穩健，銀行借貸風險可控。他預期樓價有望於年底止跌回穩，負資產個案亦有機會高位回落。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，值得留意，上季負資產數字尚未全面反映減息周期啟動、中央推新措施振興經濟、施政報告放寬按揭成數及容許投資移民買豪宅等利好樓市的效應。上述多重利好樓市因素持續支持下，加上11月美聯儲有望再度減息，相信可延續住宅交投旺勢，預期第4季樓價回升3%，負資產數目有望回落。