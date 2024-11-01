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萬聖節6萬「嘩鬼」湧香港蘭桂坊 酒吧生意料升15%

香港新聞組／香港1日電
香港蘭桂坊在10月31日萬聖節入夜後人山人海，大批市民及旅客身穿萬聖節裝扮狂歡。（中通社）
香港蘭桂坊在10月31日萬聖節入夜後人山人海，大批市民及旅客身穿萬聖節裝扮狂歡。（中通社）

10月31日萬聖節，正是一班「嘩鬼」（小鬼、調皮鬼）出動的大日子。香港海洋公園、蘭桂坊以至街頭巷尾人人扮鬼扮馬，卡通人物、殭屍、鬼仔等通通大解放，狂歡盡興一番。蘭桂坊協會預料昨晚有逾6萬人到訪，整體生意額有望按年增15%。

大公、文匯報報導，酒吧林立的蘭桂坊，有趁熱鬧市民稱今年人流比去年多兩、三倍。酒吧負責人Jacky表示，座位早在一星期前已訂滿。業界估計全晚有6萬人參與，現場水洩不通，港鐵中環站部分出入口一度關閉，但無損熱鬧氣氛。

萬聖夜中環蘭桂坊一帶傍晚開始人頭湧湧，大小朋友都悉心打扮享受節日。傍晚德己立街與和安里交界已水洩不通，警方實施人潮管制措施，大批警員在場維持秩序，人潮有序前進。

現場愈夜愈熱鬧，不少市民下班後陸續換上奇裝異服現身，有人打扮成嘩鬼、有人化身卡通人物蜘蛛俠，也有小朋友裝扮成中式殭屍，吸引在場市民紛紛打卡；亦有市民打扮「清涼」，以性感天使造型亮相。只要裝扮夠特色，即可吸引旁人留步合照，儘管互不相識，在場所有人都沉醉於節日歡樂之中，無分彼此。

市民林先生下班後特意帶同兒子到來，小朋友打扮成「死神」，沿途不時有路人與他合照，林先生認為今年氣氛特別好，可能因為是平日，較少人北上或出境度周末。亦有不少旅客到場體驗，來自貴陽的旅客李小姐表示，首次在香港歡度萬聖節。她認為現場人多熱鬧，整體秩序不錯，平常大家不敢化嚇人的妝容，這晚都可以大解放，豁出去狂歡一番。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊酒吧今晚訂座情況理想，部分酒吧活動門票早已售罄，預料昨晚有逾6萬人到訪蘭桂坊，整體生意額有望按年增15%，直言今年是疫情後萬聖節生意最好的一年，反映經濟逐漸復甦。酒吧方面亦特意準備萬聖節主題特飲及套餐，例如營造驚慄效果的血紅色雞尾酒，大部分酒吧亦推出第二杯半價優惠吸客。

萬聖節 香港 疫情

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