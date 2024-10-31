港店大閘蟹銷量今年跌40% 深圳超市日賣2000隻港客逾半

香港示意圖。(圖：shutterstock)

踏入疫情 後第二個大閘蟹當造季節，近日有香港 持牌蟹商透露生意依然慘淡，由於北上消費已成為港人的生活習慣，加上商務應酬及買蟹送禮的顧客減少，目前銷情比去年同期再跌三至四成。

香港01報導，蟹商為了救亡，儘管受礙於兩地的檢測 標準不同，香港出售的大閘蟹只可「遊飛機河」繞道日韓到港，仍堅持減價貼近深圳的水平，其中最便宜的一款江蘇大閘蟹只售48元(港幣，下同，約6美元)，減價約三成以貼近深圳價格，更引進近年在港消失的陽澄湖大閘蟹，冀市民留港消費。

報導指出，反觀內地市道與香港截然不同，盒馬鮮生深圳皇庭店表示，目前日均出售2000隻大閘蟹，其中港客占逾五成。有經濟學者直言香港蟹商只能處於捱打的局面，估計更多蟹商會陸續結業。有餐飲業界表示，十一黃金周期間恒指一度飆升，吸引市民買貨高追，惟近日股市回落，估計他們手持大量「蟹貨」，同樣影響消費意欲。

去年底有持牌大閘蟹商透露「銷情從未這麼慘烈」，開業逾40年的大閘蟹老字號老三陽，便在今年初張貼退休公告，但強調與錢銀無關。當時消息傳出後，引來大批市民趕往店舖掃貨，更被形容為「時代的結業」。

踏入大閘蟹的當造季，出售大閘蟹30多年的永富鮮果專門店，正面對生意慘淡的困境。負責人陳錦輝表示，自從兩地恢復通關後，北上消費已成為港人的生活習慣，加上香港經濟低迷，商務應酬及買蟹送禮的顧客減少。他透露目前大閘蟹的銷情，已比去年同期再跌三至四成。

不過仍有熟客堅持留港消費，邱太表示今年的價格便宜，購買8隻江蘇固城湖大閘蟹只索價760元，預料今年將花上2000元品蟹。被問到為何不選擇北上買大閘蟹，她表示擔心內地假蟹及質素的問題。

反觀內地深圳，發現大批港人急不及待北上只為買蟹，與香港慘淡的市道截然不同。

經濟學者李兆波預料，北上消費熱潮將會持續，市民被深圳相對較低的物價吸引，甚至部分不法之徒或搬貨至香港轉售，香港蟹商只能處於捱打的局面，估計更多蟹商陸續結業。