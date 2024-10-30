李嘉誠胡潤百富榜排第6 7.6折售北京樓盤 比二手屋便宜

香港首富李嘉誠在北京開發長達23年的建案「御翠園」，近日正打折拋售。（歐新社資料照片）

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大公、文匯網引述財聯社報導，中國房市慘淡，李嘉誠旗下企業在北京「開發」長達23年的住宅項目，近日開始打折拋售。有市場消息稱，李嘉誠位於北京朝陽區東四環的「御翠園」建案近日開盤，直接以7.6折的價格甩賣，特價房僅每平方米7.6萬元（人民幣，下同，約1萬美元），比附近二手房的價格還低。

對此，該項目售樓人員表示，樓盤確實在近幾日推出了50套特價房源，「特價房銷售均價低至每平方米7.5萬元至7.6萬元，戶型是140平方米、180平方米的大平層以及聯排別墅，目前這幾個戶型都有房源在售」。按照該項目此前每平方米9.07萬元至9.97萬元的備案價，此次特價房每平方米售價下降近1.5萬元至2.4萬元，由此計算，本次特價房銷售價格較備案價最高價格，相當於打了7.6折。「因為價格比周邊二手房價 格還要便宜，上周末來看房的客戶特別多，都需要排號，甚至一個銷售要帶5個客戶」，置業顧問說。

合碩機構首席分析師郭毅表示，雖然北京市場成交量出現比較明顯的回暖，但從目前市場上在售項目價格行情來看，普遍在價格上給出力度比較大的折扣，在指導價基礎上打七折的項目還是蠻多的。御翠園價格低開的方式契合當下市場環境，也真正起到了撬動市場需求、提升項目熱度的作用，預計本次推出50套特價房之後，剩餘繼續銷售的房源價格會有所提升。

值得關注的是，御翠園項目從拿地至今，已開發了23年，其也是當年李嘉誠進入北京的第一個住宅項目。公開資料顯示，御翠園由長江實業旗下和記黃埔地產開發，2001年時以7億元的價格拿下。距離拿地20多年後，該項目二期御翠園才在今年開盤入市，御翠園銷售備案價相比地價上漲了50多倍。分析人士指出，即使按照7.6折的價格「降價」出售，相較於當時拿地的地價來看，售價也上漲了近50倍，其仍能大幅盈利。