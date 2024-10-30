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港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓

香港特派員李春／香港報導
香港差餉物業估價署數據顯示，今年首9個月樓價跌7.5%，指數續創8年新低，但租賃市場活絡已連升7個月，升幅5.4%。（中通社）
香港差餉物業估價署數據顯示，今年首9個月樓價跌7.5%，指數續創8年新低，但租賃市場活絡已連升7個月，升幅5.4%。（中通社）

香港樓價連續5個月下滑，續創8年新低，而租金則連升7個月。樓價升跌會受土地供應影響，香港前任和現任特首，為是否持續造地和土地供應隔空互攻。

據統計，香港今年樓價累計下跌7.5%，已看齊2016年8月水平，見8年低位。其中，小面積單位整體跌1.4%，以九龍區樓價跌得最急，跌幅約5.8%；新界區樓價跌2.9%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，即使10月有減息、救市和施政報告措施等因素，但樓價指數依然向下，主要原因是一手新盤，對二手樓業主叫價能力構成很大壓力，樓價未有上升動力，到11月美國有望繼續減息，若香港跟隨，最快到12月才會見到樓價升幅，但全年可能仍要下跌7.5%。

香港常有樓價下跌、租金上升的現象。今年以來租金已連升7個月，升幅5.4%。地產界人士認為，租金上升還與港府吸引專才高才通有關，來港人數多，帶動租務需求。

樓如麵包，地如麵粉。前特首梁振英說，他憂慮土地供過於求，持續造地或衍生負資產問題，加重香港港府財政負擔。但現任特首李家超公開反駁，說香港在2000年初暫停造地，導致往後供應不足、樓價失控及市民「上樓」困難等，情況不理想，因此香港港府必須掌握土地主導權；若主導權落在利益藩籬控制內，並不符合市民及香港整體利益。

港府有大規模填海造地計畫，梁振英反對持續造地。但李家超說造地及供應是兩回事，等同港府盡量發掘財政來源，但有錢可以運用，都可以將多餘的錢放在銀行，不一定要花光。造地需要一段長時間，不斷造地就可以在有需要時推售土地，以興建房屋單位讓市民「置業安居」，亦可將未需要推出的土地撥入儲備。所以香港港府造地決心不變。

香港新聞組／香港30日電

港媒報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示樓價指數各項數據皆顯示樓市已明確轉勢，料10月香港差估署指數可觸底反彈。他表示多項利好消息下，樓價有望於第四季止跌回升3%至5%。

陳永傑表示，中央於9月下旬陸續推出救市措施，效果未及在9月內反映，9月樓價指數續跌。10月港股急升，截至27日，10月一手成交已逾2800宗，較上月全月多2.8倍，已創7個月新高。中原地產10月促成的二手宗數較上月同期升70%。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL連升三周，累升0.78%。

香港 港府 租金

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