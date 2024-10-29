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港星李麗麗75歲癌逝 武打戲不輸鄭佩佩 曾踢飛成龍

香港新聞組／香港29日電
資深港星李麗麗傳出因罹癌過世，享壽75歲。（取材自微博）
資深港星李麗麗傳出因罹癌過世，享壽75歲。（取材自微博）

1970年代香港邵氏女星李麗麗27日離世，享壽75歲，資深傳媒人汪曼玲28日在社交平台發文道：「今日又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。汪曼玲並上傳多張李麗麗昔日舊照。

綜合香港01、明報報導，汪曼玲28日發文提到李麗麗「數年前肺有陰影不去跟進，這月突然發現cancer擴散，住了醫院差不多一個月，昨晚6時許離開」。

2020年1月，70歲的李麗麗宣布退休，離開效力32年的TVB，當時透露決定退休是因為年紀大，亦提到「有些不舒服」。李麗麗好友Victor Yan表示她罹末期肺癌，跟她打最後一場麻將後，由朋友送她入院。問Victor知否李麗麗為何沒接受治療？他說：「她能拖就拖當沒事。」

汪曼玲並分享李麗麗的舊照，當中一張跟多名邵氏女星合照，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍等，8人中有5人已離世。據資料，該照片是2006年「第六屆華語電影傳媒大獎」活動上合照，另一張照片是40年前李麗麗與文雪兒拍「白髮魔女傳」的劇照。

出生於1949年的李麗麗報讀邵氏演員訓練班，1964年16歲入行，入其後被大導演張徹賞識當電影女主角，在1970年成名作「遊俠兒」中跟姜大衛合作，擔綱女主角，當時她跟姜大衛更傳出緋聞。

李麗麗原不懂打功夫，因演武打戲有天分，功架十足，後來繼鄭佩佩成為一代武打明星，1980年拍「師弟出馬」跟成龍合作，片中一場跟成龍的對打戲，李麗麗一腳踢飛成龍令觀眾印象深刻。

1975年，李麗麗與邵氏影業合約期滿，加入佳藝電視轉向電視界發展，第一部參演的電視劇是「白髮魔女傳」，在劇中擔任第一女主角，可惜簽約3年佳藝便倒閉，輾轉間李麗麗轉簽麗的電視（亞視的前身）。直到1989年轉投TVB，「蓋世豪俠」便是李麗麗轉投TVB的首套劇集，在劇中飾演李嬌。

其後還有「聊齋」、「笑傲江湖」、「天龍八部」、「金牌冰人」、「金枝慾孽」、「雷霆掃毒」等劇集之演出，也曾轉到台灣拍戲。後期她在「宮心計」飾演徐媽媽，演出獲大讚。淡出熒幕後鮮公開亮相，據稱她平日最喜歡跟朋友打麻將。

退休 香港 癌症

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