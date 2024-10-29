反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽

香港律政司長林定國強調香港刑事案件沒有追溯時限，稱反送中未被起訴人士「可行使一般人享有的自由」。（中通社）

2019年香港 「反送中 運動」爆發5年來，逾萬人被捕，迄今仍有約6000人未被起訴，他們仍處於保釋、或踢保（在警署報到後，拒絕續保）狀態。面對民間再有意見希望港府「畫線」（設置處理死線或結案了結），香港律政司長林定國28日接受港媒專訪時強調，香港刑事案件沒有追溯時限，「畫線」不符法治原則，否認這些人士受到特別限制約束，稱他們「可行使一般人享有的自由」。

香港「一國兩制」近年受西方國家質疑，前香港運輸及房屋局局長張炳良日前建議港府尋找「關鍵點」扭轉外界看法，顯示香港如昔，包括鼓勵團體集會，或為反送中運動被捕者「畫線」，若沒足夠證據撿控便應撤案，以扭轉國際社會對香港的觀感，但強調非特赦。

截至今年7月底，反送中運動有1萬279人被捕，當中2974人已經完成或正在經司法程序處理，2387人被定罪；港媒昨天報導指，至今約有6000人仍未被起訴。

自由亞洲電台報導，律政司長林定國重申不會為涉及反修例運動的被捕者「畫線」，「畫線」不符法治原則。又指嚴重刑事案件不設檢控時限，檢控決定基於當前證據。試過有案件後來出現新證據而再作起訴。又指被捕但未被控者「如常生活」，可以行使一般人享有的自由，讀書、旅遊、工作悉隨尊便。但有被捕者表示，去澳門 回港時無故被扣留，並不覺得自己有出入境自由。

曾在2019年反修例運動期間被捕、被警察在街頭毆打至重傷的陳先生（化名），當時被控「非法集結」，以5000元保釋。他去警署報到一次後，在律師建議下踢保。但5年來他一直無法完全克服恐懼，「都擔心的。踢保時律師跟我說，將來有日突然打來話要起訴你都不出奇。我覺得自己好似有PTSD（創傷後壓力症候群）。」

陳先生護照沒被沒收，但一次從澳門返港的經歷，就令他發現自己並不自由，「回香港突被困拘留室，此後我都不敢去旅行。 他只說過關時電腦顯示要他這樣做。我們又不是殺人犯，去個旅行都要去扣留室，搜身又檢查電話。」陳先生被扣留30分鐘才獲放行。他說朋友從內地回港時也有類似經歷。

歌手何韻詩是立場新聞前董事，涉嫌串謀發布煽動刊物，2021年底被扣留後獲釋，未被起訴，但護照被沒收，3年來一直未能到外地演出。5月線上音樂會，也因為網站不斷被攻擊。