可樂2.5美元、啤酒5.1美元…港人嘆啟德體育園不便宜

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 啟德體育園27日首次向公眾開放，場內設有的汽水機及小賣部亦開始運作。

大公報報導，現場所見，氣泡水和檸檬汽水每罐20元（港幣，下同，約2.5美元），支裝可樂、烏龍茶、橙汁、運動飲品等，每支售價28元，330毫升的啤酒每罐賣40元（約5.1美元）；小食包括薯片、鬆餅、果汁軟糖、爆穀等，售價介於10至40元。

有觀眾認為，小賣部飲品及食品偏貴，期望未來可以調整至更平易近人的價位。

在體育園附近的九龍城，有餐廳負責人認為，啟德體育園啟用後，客流量未必增加，而啟德本身有商場，認為觀眾不會特意到九龍城用膳，期望當局加強宣傳。有小食店負責人表示，體育園的活動前後只會有少數人到九龍城用餐，將視乎日後具體情況，再決定是否增加人手應付。

與其他運動賽事一樣，入場人士需要經過安檢程序。有市民表示，27日手持一件塑膠包裝糕點經過安檢時被拒入場，保安員說「所有食物都不能帶進去」。

據現場展示的告示列明，禁止攜帶進入場地的物品，包括玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子，但嬰兒食品、藥物、體育園經營或授權的食品和飲品除外；酒精飲品，但體育園經營或授權的飲品除外；任何未經授權的空氣喇叭、哨子或其他揚聲設備等。