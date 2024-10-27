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不滿執法 香港小販持鐮刀喊「殺人」 拉扯叫囂對峙

香港新聞組／香港27日電
男小販情緒激動，拿起一把鐮刀向食環署職員破口大罵。（取材自臉書）
男小販情緒激動，拿起一把鐮刀向食環署職員破口大罵。（取材自臉書）

粉嶺聯和墟昨天早上發生小販與食環署職員衝突事件，一名男子手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵，雙方一度拉扯碰撞，互相叫囂，有目擊市民拍下過程。

香港01報導，食環署表示，昨天早上在上址打擊無牌小販行動，拘捕一名涉嫌無牌販賣生果的女子，並檢取其貨物和工具，期間一名男子手持鐮刀阻礙食環署人員執法，案件已交由警方調查及跟進，並嚴正聲明絕對不接受前線人員執法時，受侮辱、恐嚇或暴力對待。

據報導，事發於昨日早上10時48分，粉嶺聯和墟和滿街近聯安街位置，警方接獲食環署人員報案，指票控小販時遇不合作。警員到場姓譚（64歲）的女販出示身份證受查，並指執貨期間弄傷手腕，要求救護車送院治理；案件列求警協助。

Facebook群組「皇后山乜都友」一段片長3分15秒的片段，片段中食環署人員與女檔主拉扯一大串未熟的香蕉，隨即一名男檔主衝上來阻止。他與食環署人員口角後，突然拿起地下一把鐮刀，食環署人員見狀即喝止：「放下低武器！」但男檔主沒有理會，反吼道：「你們想幹嘛……你們不夠膽，殺三幾個隨便。」

隨後一名食環署人員斥責男檔主為慣犯：「成日都這樣。」男檔主稱：「夠膽你就做啊。我不斬你幾個，我跟你姓。」食環署人員聞言即回應：「你是不是恐嚇，你是不是要斬我？」現場有四名男職員圍住兩小販，另外有職員驅散圍觀巿民及拍攝爭執的過程，現場氣氛一度緊張。

其後食環署人員質問貨物誰屬，二人一度否認是物主，食環署職員即說：「不是就走開啦。」惟二人卻堅拒食環人員取走貨物。職員又質問是否要「斬我」，女檔主反指：「你什麼意思？」雙方繼續對峙，片段就此完結。

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