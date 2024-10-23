國泰航空砸128億美元擴充機隊 拚明年全球100航點

國泰航空22日發布業績表示，首9個月升逾28%至1655.4萬人次，連同香港快運合計載客量突破2000萬人次，達到逾2100萬人次。（中通社）

最新一份施政報告提到支持香港 國際機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路 」共建國家民航合作。本地航空公司也看好行業發展前景，持續加大投入。國泰航空計畫未來7年投資超過1000億元（港幣，下同，約128.6億美元），主要用於擴充機隊增運力，同時積極增加航點，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

大公報報導，國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰航空及香港快運今年新增15個航點，未來將持續擴展，目標2025年航線網絡進一步增至全球100個。國泰28日將開通往來香港及沙烏地阿拉伯首都利雅得直航航班，進一步加強香港與「一帶一路」共建國家的聯通、貿易及文化交流。

購買新飛機為國泰千億投資大計中重要的一環。過去一年，國泰集團與空中巴士公司簽署多達150架新一代飛機的訂購協議，雙方22日在港舉行慶祝典禮。

財政司副司長黃偉綸22日出席活動時表示，近年港府 積極推動航空業發展，成績顯著。隨着三跑系統啟用，機場每年旅客處理量將達到1.2億人次，貨運量可達1000萬公噸。以香港為基地的航空公司正努力與不同合作夥伴拓展業務，以擴大香港與各個地區的航空關係，並相信東盟及中東市場將成為航空業增長新動力。

林紹波指出，最快將於2026年接收包括A321neo及A320neo在內的第二批空中巴士窄體客機，並將於2027年交付A350飛機，2028年及以後開始交付A330新型飛機。截至今年6月底止，國泰集團持有共231架飛機，未來數年將有73架新的客機及貨機加入集團機隊。

香港機場三跑道系統目標於今年年底全面運作，林紹波表示，這預示香港航空將進入新時代，並稱未來幾年國泰將忙於新機交付，為擴張增添優勢。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲補充稱，香港具備絕佳地理位置及良好貨運基建，在5個小時航程範圍內可覆蓋全球一半人口，擁有巨大發展機會。

新一份施政報告提出，計畫擴大「機場城市」規模超過一倍，進一步鞏固香港作為世界領先航空樞紐的地位。林紹波對港府為支持航空業所提出的一系列舉措表示歡迎，並稱對香港國際航空樞紐及香港的長遠發展充滿信心。