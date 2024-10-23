我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

深度遊港 內地平台推14款行程「不會強迫消費」

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港旅遊業議會聯同酒店業及零售業即日起推出「盛事旅遊Link滿Fun」計畫，針對內地客推出深度遊產品，並配合盛事及安排旅行團到訪大型商場，產品售價由388至3900元（港幣，下同，約50至501.8美元）。

明報報導，旅議會與香港零售管理協會、香港酒店業主聯會及中國移動香港合作，在中移動內地版應用程式銷售及推廣特色旅遊產品。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，目前共提供14款行程，由6間旅行社提供，部分行程為一至兩日不等，可兩人成團，未來會增加不同路線，惟暫時難以估計可以吸引多少內地客。

據報導，根據中移動內地應用程式，深度遊產品包括售價2700元的雙人「香港都市傳說2天團」，參加者將體驗鵝頸橋打小人、到訪新娘潭及到華富邨探索UFO之謎等，包一晚酒店及三餐；另有售價2760元的雙人「酒遍全香港」，行程包括參與盛事之一的香港美酒佳餚巡禮、到海景嘉福洲際酒店的酒吧，以及到The One商場，包一晚雙人房住宿。

報導稱，目前有5間商場參與計畫，包括K11 Musea、朗豪坊、The One、ifc mall及黃大仙中心。謝邱安儀稱，5間商場都會安排專業接待員迎賓，並贈送小禮物及提供商戶優惠。她又說，不會強迫旅客在商場消費，「就算不購物都不緊要」，強調最重要是旅客享受過程及體驗，讓他們感受到儀式感，「幫助香港加分」。她認為過往香港服務水平好，但欠缺體驗式元素，該計畫有助業界「諗多幾步」，構思更多特色購物體驗。

報導引述立法會議員姚柏良表示，香港逾九成旅客為「散客」，業界一直思考如何將散客變團客，形容以往旅行社只安排團餐及住宿等「低層次串連」，認為今次計畫是「昇華版串連」，冀將盛事經濟效益最大化，達到乘數效應，以及給予客人禮遇感，令旅客有賓至如歸感覺。姚透露，中移動不會向業界收取平台上架費，只希望產品是優質及受歡迎，並能為客戶提供優惠。

香港 零售業 UFO

上一則

港一級歷史建築大王古廟 冰箱短路…屋頂燒穿神像毀容

下一則

國泰航空砸128億美元擴充機隊 拚明年全球100航點

延伸閱讀

同框網傳「玫瑰原型」章小蕙 劉亦菲掀熱議

同框網傳「玫瑰原型」章小蕙 劉亦菲掀熱議
擅闖九龍灣公屋地盤 香港網紅「唐狗」爬天秤打卡挨轟

擅闖九龍灣公屋地盤 香港網紅「唐狗」爬天秤打卡挨轟
香港特首：會與中國合作打擊假學歷問題

香港特首：會與中國合作打擊假學歷問題
香港南加商會年會 推介香港商業樞紐優勢

香港南加商會年會 推介香港商業樞紐優勢

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制