港府敲定「簡樸房」為8平方米 建議每隔5年認證1次

香港示意圖。(圖/shutterstock)

劏房問題已困擾港人多時，港府 最新一份施政報告提出訂立合規的「簡樸房」，最終敲定為8平方米。

文匯報報導，香港 社會關注就「簡樸房」立法後，現有劏房業主或會將單位改裝成本轉嫁至租戶身上。港府房屋局局長何永賢21日表示，需要改裝的劏房只占少數，且如只屬加裝消防感應器、滅火筒及水電表等小型工程，合共只需數千港元，加上屆時劏房需求將隨大批租戶已成功上樓而大幅減少，相信租金 沒有大幅上升的空間。

何永賢呼籲業主於立法後盡早為劏房登記，符合「簡樸房」要求的單位可短時間內獲發認證並於網上公開，供有需要市民租住，港府會就認證制度設覆核審查，初步建議每隔五年再認證一次。

何永賢在《點新聞》「議事廳」節目上表示，最新一份施政報告提出訂立合規的「簡樸房」，是希望將最劣質的劏房取締，讓市民住得有尊嚴。她指出，過去一年針對「簡樸房」的標準收集外界許多意見，主要政團及協助劏房戶的團體建議最低面積標準為7平方米，專業團體則建議最少10平方米，港府最終敲定為8平方米。

另據明報報導，房屋局21日透露「簡樸房」具體建議標準，料全港約11萬劏房戶中約七成單位符合標準，建議寬限期為12至24個月，當局亦計畫今年12月展開為期兩個月的諮詢，爭取明年立法，最快兩年後決定採取執法時機。特首李家超21日強調新法例應具阻嚇力，對違規劏房業主罰則應以兩年監禁為起點。