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港府施政報告後首周末 新盤沽逾490伙 重回撤辣旺勢

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府新一份施政報告公布後首個周末，新盤銷情熱絡，為逾半年最旺周末，重返今年4月初「撤辣」後最旺周末水平。二手成交量亦上升，十大屋苑周末錄14宗成交，按周升55.6%，創5周新高。

明報報導，在新地啟德天璽•天及長實、港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II兩大新盤帶動下，過去兩天市場共錄得逾490宗一手成交，逼近今年4月初長實發售Blue Coast 一期周末兩日所錄得約500宗水平，為逾半年來最旺周末，亦較前周末約377宗多出逾30%。本月迄今市場暫錄逾2035宗新盤成交，較上月全月約741宗多出1.7倍，並為今年3月後、即7個月以來單月新高。

據報導，天璽．天上周六進行第三輪銷售，當中以價單形式發售的215伙即日沽清，項目約兩周內累沽約700伙。新地副董事總經理雷霆指出，樓盤迄今共套現逾70億元（港幣，下同，約9億美元），由於向隅客眾多，天璽•天已上載第6號價單，加推98伙，折實均呎2萬3960元，部分單位比上一張價單提價2%至6%。他又稱，集團系內豪宅項目過去一周銷情熾熱，當中北角海璇、啟德跑道區天璽．海及沙田瓏珀山均錄得多宗成交，可見第四季樓市復蘇步伐加快，相信未來兩個月樓盤銷情向好，集團未來兩個月將會集中推售豪宅項目。

新地代理總經理胡致遠補充，上周六天璽．天約有20組大手買家，最大手客以近5400萬元購入6伙作自用及收租用途。

至於Blue Coast II方面，長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，項目上周六開售當日已售出191伙，套現逾25億元，當中非本地客約占整體五成，第一及第二期共套現逾133億元。另市場消息指出，項目昨日再售出3伙，即該盤兩日共售約194伙，占可售單位256伙約76%。發展商昨亦加推4號價單，涉及76伙，包括62個兩房及14個3房單位，以定價計市值約10億元，折實均呎22052元。

長實營業部首席經理郭子威指出，有見樓價已觸底回升，今批單位較上一張價單調升約2%，稍後有機會再加推，加幅將遠高於2%。

除了新盤交投活躍外，二手成交量亦上升。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄14宗成交，按周升55.6%，重返雙位數交投量，創5周新高，其中天水圍嘉湖山莊占5宗，除為十大屋苑成交量最多外，亦創屋苑7個月以來周末新高，平均實呎8190元，但鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及藍田麗港城則錄得零成交。

嘉湖山莊有「籮底貨」（即樓層最低或質素較差單位）以低價易手。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，新一份施政報告公布後首個周末，樓市即時轉旺，嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，本月暫錄21宗成交，已超越上月全月18宗，平均實呎7982元。

此外，減息加上內地推出多項刺激經濟措施，造就內地及香港股市大升，香港商廈租賃表現亦見好轉。中原（工商舖）統計，上月商廈市場錄約446宗租賃成交，涉及樓面約108萬方呎，分別較去年同期大幅上升約27.43%及3%。

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