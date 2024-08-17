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平價赴港街拍 3內地攝影黑工被捕 雇用者也恐定罪

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年內地攝影圈興起「約拍」、「跟拍」、「陪拍」等攝影服務，內地攝影師透過社交平台賣廣告，以平價的婚禮及街頭攝影作招徠，每次1000至1500元（港元，下同，約192美元）不等，收費後赴港提供服務。入境處透過「放蛇」行動，拘捕三名內地男女涉嫌做非法勞工，並檢取一批攝影器材及手機等。

香港01報導，根據入境處展示的圖片，該社交平台應是「小紅書」。入境處提醒，顧客如明知服務提供者不可合法受雇，一經定罪，可被判罰款50萬元及入獄10年。

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰稱，入境處專責調查組根據情報分析，鎖定一些可疑的內地攝影師，本周三及周四（14日及15日）「放蛇」，喬裝顧客查詢及預訂服務，其後在他們赴港提供服務時採取拘捕行動，結果拘捕三名非法勞工，包括一男兩女（年齡介乎25至30歲），他們均為內地旅客的身分；涉及兩宗街頭攝影及一宗婚前攝影（Pre-wedding）服務。他們在香港露面及向「放蛇」的入境處人員提供相關攝影服務後被拘捕。

三名被捕者並不相識，是三宗獨立案件，各人是否曾在港犯案，仍有待調查。入境處相信他們在港沒有公司聘用，以獨立人士身分赴港提供服務。

梁梓聰續稱，不法分子以網上平台作犯案的媒介和工具，入境處一直進行針對性的網上巡邏，以偵查互聯網上的罪行，並會繼續透過不同途徑搜集非法勞工的證據。他警告，如發現有人利用社交媒體或通訊軟件去組織、安排巿民干犯任何聘用非法勞工的罪行，會果斷執法。

梁又重申，非法勞工固然要面對刑責，雇用不可合法受雇亦屬嚴重罪行。顧客如明知服務提供者不可合法受雇，又或沒有進何切實可行的辦法去確認，有機會觸犯協助及教唆他人在港違反逗留條件，一經定罪，可被判罰款50萬元及入獄10年。

勞工 香港 小紅書

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