李澤鉅談經濟：過去歷史 誰賭香港長期差都錯

香港一項統計指，到港人才最多從事金融業。圖為維多利亞港尖沙咀。（中通社）

地緣政局緊張及環球經濟衰退風險增加，續對香港 及環球經濟前景帶來挑戰。香港首富李嘉誠之長子、長和及長實主席李澤鉅表示，香港過去數十年經歷過很多個周期，每次賺錢最多的人都是在大多數人看淡的時候入市，所以「我不敢賭香港市場太差，過去歷史告訴我們，誰賭香港長期差都錯。」

綜合大公、文匯報報導，李澤鉅15日在分析員會議及業績報告中指出，集團有興趣在香港或內地進行大型投資 ，由於擁有國際資產，當內地及香港市場有龐大投資機會時，長和及長實有能力且很容易利用國際資產，隨時調動大量資金回來投資。

他表示，自己並無水晶球預測香港樓市走勢，「我的經驗告訴我當香港市況轉變時，一切的變化都會發生得很迅速，而過往很多人都反應不及。」

李澤鉅續稱，香港擔當大灣區 與世界，以至內地與世界聯繫重要橋梁角色，將有利經濟長遠發展，本地樓市則取決於房屋政策及利率走向。

他強調，集團對香港的新項目有興趣，但取決於利潤及投入成本。他形容集團處於有利位置，集團淨負債比率非常低，無需為新投資設定上限，除了低負債，在海外亦有流動性相當好的投資，集團保持耐性及財務審慎。

此外，集團繼續在全球尋找具吸引力的投資機會，許多海外基建設施業務享有雙位數的內部回報率，並具有良好的結構流動性。

對於內地消費市場出現消費降級現象，市場關注長和旗下屈臣氏集團零售業務表現，李澤鉅承認，「今日內地生意是辛苦些，但我們不敢長遠看淡內地零售市場，過去10年有輝煌的成績，大家是有目共睹的。」

香港特派員李春／香港16日電

香港近年透過多個人才計畫「搶人」，兩間機構就攜子女到香港的人才家庭狀況展開問卷調查，結果顯示到香港人才最多從事金融業，仍有逾二成人沒有工作，逾八成家庭到香港後不想買樓而是租樓住。

據香港立法會7月中旬一份討論文件，對已推行的人才入境計畫檢討的數據，截至今年6月底，各項輸入人才計畫共收到逾32萬宗申請，其中近20萬宗獲批。同期，經各項人才入境計畫抵港的人才超過13萬人，超過了計畫三年引入10萬5000人的目標。陸續入境者亦有攜同家眷到香港落戶，累計有約12萬名受養人抵港。

香港高才通人才服務協會、香港教聯會兩間機構調查發現，已到港人才以從事金融業的最多，占約22%；其次為創新科技、金融科技等，占約18%；另亦有約7.2%人士表示計畫創業；有22%受訪者表示暫時沒有工作。

調查結果顯示，家庭收入在五萬至十萬港元區間的家庭占比最高，有約36%；超過九成受訪者表示住房為家庭每月最大的支出項目，受訪者約86%說到香港後選擇租屋，不足一成人選擇置業；受訪者還特別感嘆，香港求醫貴，香港公立醫院看病輪候時間長。

香港高才通協會會長尚海龍說，大部分高才因為香港教育制度而來，但報讀學校競爭大，冀加強支援高才子女報讀學校。對受訪者中不足一成選擇買樓置業，尚海龍說置業是「人生大事」，專才落戶香港後先租樓很合理，相信置業比率會隨時間增加。促請香港政府與大陸商討放寬資金到香港限制。對調查發現約兩成受訪者目前待業，尚海龍相信是由於部分受訪者剛取得簽證，或者來港不久，仍在尋找合適工作，情況不算特別。