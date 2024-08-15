香港美食博覽打1元宣傳戰 加大優惠想吸內地客

香港美食博覽8月15日至19日舉行，參展商在8月14日下午趕緊布置檔位及將產品上架，有參展商推出1元優惠。（取材自香港電台）

香港 年度盛事美食博覽15日起一連5天在灣仔會展舉行，今屆有超過700個展商參與，分公眾館和尊貴美食區。其中在「美食商貿博覽」新設「食品科學與技術區」，展示新興食品科技，有展商帶來3D食品列印技術，只要3分鐘便可製成月餅，更可在數分鐘內製作出長者食用的軟餐。

綜合大公、文匯報、明報報導，多個參展商較去年加大優惠，推出「1蚊一隻雞」、「1蚊鮑魚」等1元（港幣，下同，約0.12美元）優惠，更有賣1毛錢的雞煲焗雞等，期望以限時優惠帶動人流，除本地顧客外，吸引內地旅客南下消費。

五豐行今年首次加入「1元宣傳戰」，首日頭20名顧客可用1元購買原隻五豐招牌加熱熟雞，並可參加遊戲，贏取總值8000元禮品。該公司市場推廣專業經理鍾詠芝表示，沒有特別預計銷情，認為「香港人這麼多，怎麼會客人不夠」，她說今年特別加推優惠是為了宣傳公司產品，而今年亦是公司73周年，沒有擔心港人北上消費熱潮會影響商品銷情，並預備了更多存貨。

天慧環球食品有限公司市場部主管胡小姐表示，去年推出1元湯鮑翅後反應不錯，今年加碼推出德國 豬腳1元優惠，各有20盒供顧客搶購，線上線下同時推，同樣有1元產品應市。她稱，由於預計今屆人流未必及上屆，故加大優惠，希望可吸引更多入場人士搶購，期望市民留港消費，「北上消費對零售必然有影響，但公司產品在本地上仍有需求」。

除了美食博覽，貿易發展局同時段在會展舉辦美與健生活博覽，以及家電家居博覽，而美食商貿博覽及香港國際茶展兩項展覽，則由15日起一連3天同場舉行，5項展覽匯聚約1860間參展商，為業內買家及公眾帶來一站式飲食和購物體驗。

今次美食商貿博覽其中一個亮點為食品科技，有科大團隊推出的3D食品列印機，只需3分鐘便可製作月餅等食物，每部售價8萬至10多萬。負責人表示，機器主要用來製作長者營養軟餐，在機器中加入天然食材及各種營養成分，並加入酶以幫助食品快速成形，製成品包括西蘭花蓉、紅蘿蔔蓉、紫薯蓉等，亦可製作月餅。