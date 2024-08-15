916港人申請澳洲、英國庇護 5年僅80宗獲批

香港示意圖。(圖/shutterstock)

據報導，過去5年，澳洲 和英國接獲916名港人申請庇護 ，但同期間只有80宗申請獲批准。

中央社引述英文南華早報14日的報導，來自香港 的庇護申請始於2019年反送中運動之後，並於2020年香港國安法實施後達到高峰，但去年中起，類似申請開始下降。

報導引述澳、英兩國官方資料顯示，澳洲接獲的庇護申請有584宗，英國有332宗；同期間，澳洲只批准5宗申請，英國批准75宗。

報導指出，一般而言，民眾向第三國提出庇護申請，需要證明在自己家鄉因為擔心受迫害而不能安全生活，這些迫害涉及種族、宗教及政治意見等。

另據美國之音報導，英國多地爆發13年來最大規模的騷亂，有人針對申請政治庇護者的住宿地點，令來自香港的申請政治庇護者擔心情況惡化，有三人向相關的在英港人組織求助。有學者指，在英港人要注意訊息真偽，不要過於驚慌，又擔心香港親官方媒體借機炒作。

騷亂起因是上月底，一名17歲男子在英格蘭西北部的南港（Southport）持刀在一間舞蹈學校施襲，令三名女童死亡及多人受傷。

其後，有傳聞指疑兇是激進穆斯林移民，引起群眾在英國多地上街參與反移民的集會，並演變成騷亂，更有搶掠行為。英國法院其後公開疑兇身份為Axel Rudakubana，英國《獨立報》（The Independent）報道指，他在英國威爾斯的卡迪夫出生，家人是來自盧安達的基督徒家庭，既不是移民，亦不是穆斯林。