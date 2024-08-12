多啦A夢吸客500萬 港商場生意升3成 周邊商店人流增4成

香港「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」免費展區11日結束，活動共錄得超500萬人次市民及遊客到訪。（中通社）

暑期香港 多項盛事吸引不少市民及旅客到場，7月13日起於尖沙咀星光大道舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展大受歡迎；免費展覽區11日最後一日開放，不少粉絲趕尾班車到場。主辦單位表示，展覽開幕至今有500萬人次進場，附近商場人流增加40%，銷售額增長近30%，光顧展覽紀念品的人均消費約1000元（港幣，下同，約128.2美元）。

文匯報報導，11日早上9時，現場仍有大批市民及旅客排隊等候入場與多啦A夢等合影留念。免費展區11日最後一日開放，主辦單位舉辦共4場「多啦A夢與好友」感謝祭，讓多啦A夢、大雄、靜香、小夫及胖虎5位主角與市民見面。早上10時許，多啦A夢一行人一出場，即引起現場人士的歡呼。

主辦單位AllRightsReserved 創辦人林樹鑫表示，展覽深受歡迎，除本地市民外，亦吸引外地支持者及旅客到場，樂見展覽為香港帶來正面迴響。他指出，展覽由上月13日起舉行至今，共吸引約500萬人次到場，展覽紀念品銷情亦不俗，人均消費約為1000元。他指主辦方會將免費展區的雕塑帶到其他國家巡迴展出。

K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲表示，展覽期間帶動整個商場人流增加40%，當中以餐飲、時尚、運動業商戶特別受惠，餐飲及零售店銷售額增長近30%，旅客銷售額則有10%增長。

餐飲集團Gaia Group總經理麥詠恩表示，集團在尖沙咀區有十幾間餐廳，主要集中在K11商場，雖然未推多啦A夢聯乘食品，但銷售額增幅達30%，人均消費由100元至500元不等。消費群中70%為旅客，當中又以內地、東南亞 旅客為主。

香港旅遊業議會主席徐王美倫指出，7月共有6450個內地赴港旅行團，數目按年增長逾10%並創下今年新高，勢頭理想，認為是受期內盛事帶動。她指出，除了是暑期旺季外，亦有賴港府及商界舉辦了很多體育及文化等盛事，「是次多啦A夢展亦帶動了周邊經濟及人流，尤其在8月首四天看到趨勢頗好，已逾千個內地入境團登記。」

11日早抵港的澳門 旅客林小姐稱，期望主辦方日後再辦多啦A夢相關展覽。她透露赴港遊玩兩天，預計消費約4000元。