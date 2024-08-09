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港微笑劍后江旻憓論文挨轟 鄧炳強斥攻擊者「腦殘」

香港新聞組／香港9日電
巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌得主江旻憓。（新華社）
巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌得主江旻憓。（新華社）

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，她2021年在北京人民大學的碩士論文引起討論。保安局長鄧炳強稱愛國愛港、支持港府及譴責暴力是「天經地義」的事，譴責這些「小人」的挑剔及攻擊，並認為「這些小人就是不想香港好，總之是有破壞就無建設」，「這些不想香港好的人正正就是腦殘」。

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，碩士論文引起討論，保安局長鄧炳強譴責「小...
香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪金後，碩士論文引起討論，保安局長鄧炳強譴責「小人」挑剔攻擊。（中通社）

綜合明報、香港01等港媒報導，江旻憓的論文《透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑》提及佔中違法，亦稱「愛國者治港」是完善一國兩制等論點，認為反中亂港分子對「一國」帶有偏見，透過各類選舉進入治理架構，令「一國兩制」陷入危機。

鄧炳強8日出席懲教署立德學院畢業典禮後，被問到對其論文受攻擊的看法，他稱部分「小人」最怕看到香港市民團結、支持港府，譴責他們企圖以恐嚇和批判方式令人不敢表達，嘗試阻礙香港發展，舉例當香港經濟發展理想時會以「虛火」形容，另以「香港玩完」形容香港的經濟挑戰。

鄧炳強已非首次力撐江旻憓，在奧運賽事展開前，港府官員拍片支持香港運動員，鄧炳強在片中表明最想看到劍擊「世一」江旻憓奪金，因為對方很支持保安局青年工作。作為香港十大傑出青年的江旻憓，前年曾出席保安局青少年制服團隊領袖論壇，分享自己迎難而上的經驗。

另外，他又指，國家安全展覽廳7日正式對外開放，大受歡迎，但有人批評是「洗腦」，他形容愛國愛港和譴責暴力，就如同孝敬父母和守法，都是基本人類標準和道德，相信社會不會指這些價值是「洗腦」。

鄧炳強又說，決賽中江旻憓曾以1：7落後，最終發揮香港人本色奪金，相信全港均非常開心，亦感謝運動員努力，凝聚香港人的精神。

此外，香港國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行，展示約40部影片和400件展品。有媒體到現場觀察指出，較為矚目的是描述2019示威的展板，以「粉碎港版顏色革命」形容2019年的情況，列出的反修例數字，更以警方立場出發。記者訪問現場民眾，大部分是團體組織或者是內地客；有中學生表明，是因為要交功課才到場。有別於以往的展覽，參觀的人要先進行安檢。

香港 港府 巴黎奧運

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