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港「微笑劍后」江旻憓退役 破格任港馬會要職

香港新聞組／香港7日電
香港馬會公司事務執行總監譚志源（右）在F臉書公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，11日履新，任職對外事務助理經理。（取材自臉書）
香港馬會公司事務執行總監譚志源（右）在F臉書公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，11日履新，任職對外事務助理經理。（取材自臉書）

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金回港後，4日便宣布退役，更表示希望有新的職業發展。6日馬會公司事務執行總監譚志源在社交網站宣布，代表馬會歡迎江旻憓加入香港賽馬會公司事務部，指江旻憓會於11日履新，任職對外事務助理經理。

綜合大公、文匯報、香港01等港媒報導，譚志源指江旻憓加入馬會後將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。

報導指出，江旻憓擔任馬會要職被發現有不少公眾質疑的關節點，包括江旻憓和譚志源等親中建制人物關係密切，而江作為職場新人，卻獲馬會「破格」聘任須具6年行政公關經驗的職位；同時亦變相與體院提早解約。

消息一出，不少網民也關注江旻憓加入馬會後，薪酬待遇與做全職運動員相比相差多少。馬會助理經理月薪或可達4.5萬元（港幣，下同，約5773.5美元），比香港人最新每月入息中位數2.1萬元高出超過一倍。不過以上數據只供參考，馬會未公布江旻憓任職對外事務助理經理薪酬待遇。

美國之音和彭博則指出，江旻憓的退役決定，與其碩士論文支持一國兩制和抨擊反送中運動有關，指她奪金後獲得香港各界人士，包括流亡海外民主人士的祝賀，但當碩士論文部分內容曝光後，卻引起輿論譁然。

香港「微笑劍后」江旻憓（右）於2021年在馬會的YouTube頻道《駿步人生》，...
香港「微笑劍后」江旻憓（右）於2021年在馬會的YouTube頻道《駿步人生》，曾接受譚志源訪問，更教譚志源劍擊。（取材自香港賽馬會）

30歲的江旻憓早與馬會有淵源。在馬會刊物《駿步人生》在2021年3月份的江旻憓專訪，就是譚志源訪問江旻憓，譚志源在影片中表示，與江旻憓第一次見面為2019年7月1日，江與幾位精英運動員來臨賽馬日，替馬會頒發最佳（馬匹）外觀獎，江旻憓亦表示：「我對馬很有親切感，因為我們的訓練場地就在馬場旁邊」。

譚志源表示，馬會與體院有很多年的合作關係，江旻憓亦指，很感謝馬會：「之前受傷也不用擔心，因為有最好的醫生和物理治療師，而由於我吃素，亦有很好的營養師……，令我保持最佳狀態」。參考全球職人分享企業薪酬福利平台「Glassdoor」數據，有55人分享於馬會任職助理經理薪酬，數目是每月3萬至4.5萬元。

至於加入馬會後，薪酬待遇與做全職運動員相差多少？江旻憓料屬「精英訓練資助計畫」下的「精英甲+」類別，據2023/24年數據，未計額外資助，全職標準每月資助可達4.45萬元，意味如果江旻憓加入馬會後薪酬達4.5萬元，不計額外資助下薪酬會比做全職運動員多500元。

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