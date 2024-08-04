港劍后江旻憓碩士論文曝光 談佔中禍害、一國兩制

江旻憓(中)3日在社交平台貼出多張返港翌日行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照。（取材自臉書）

在巴黎奧運 奪金的港隊劍擊代表江旻憓，可說是文武雙全。早前母校中國人民大學祝賀她奪金時，透露其論文題目與「一國兩制制度優勢」有關。3日一篇相信為其論文在網上流傳，題目為「透過『佔中事件』反思香港 選舉制度完善路徑」，以 2014年「佔領中環」事件切入，談及香港國安法實施、香港社會對「一國兩制」的理解等等。

香港01報導，江旻憓2021年6月1日向中國人民大學遞交近60頁論文，以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題，以2014年「佔領中環」作切入點，反思香港選舉制度。她在摘要提到，「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」。

論文也有由「佔中」談到近年「修例風波」，江旻憓形容連串的政治活動，導致「一國兩制」踐行失衡，只有嚴格遵行法治才為香港民主提供堅實的基礎與可靠的保障，然而香港社會普遍對特區憲法基礎有誤解，強調「兩制」多於「一國」，抬高《中英聯合聲明》的地位誤以為《基本法》是香港的「小憲法」，日益造成對「一國」之認同不足，兩地矛盾不斷累積。

她說中央出手實施《香港國安法》，改選舉制度落實愛國者治港原則糾正實施偏差，是完善「一國兩制」的重要舉措，形容是「化解反中亂港勢力奪權」，完善「一國兩制」的重要舉措，令政治生態恢復平衡，有利發展經濟，改善民生。

此外，1日清晨從巴黎返抵香港的江旻憓3日在社交平台貼出多張返港翌日行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照，而該劍擊會首席總教練陳偉勁除了是前中國國家劍擊隊主力成員，也是江旻憓10歲時的啟蒙師父。

江旻憓貼文顯示她回港翌日馬不停蹄走訪多處分享金牌喜悅，2日亦到中大醫院，探訪矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，她更將金牌掛在容樹恒身上，感謝中大醫學院團隊提供強大醫療支援。江旻憓亦探望數位運動創傷病人，鼓勵他們堅持康復治療，並分享如何應對逆境難關。