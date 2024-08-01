港財年首季赤字153.6億美元 財政儲備創12年最低

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 公布2024/25財政年度首3月（4至6月）財務狀況，首季赤字達1200億元（港幣，下同，約153.6億美元），截至6月財政儲備6146億元。按年同期比較，赤字水平最少是創2003年SARS後新高，財政儲備水平則自2012年以來最低。會計界立法會議員黃俊碩認為，港府有需要密切留意下半年度收入，若無改善，要想辦法進一步開源節流。

此外，明報報導，港府統計處公布，今年第二季本地生產總值（GDP）預先估計按年增3.3%，高過市場預期的2.7%，較首季2.8%強勁，亦連續第六季錄得增長；經季節性調整後按季升0.4%，亦勝市場預期0.3%。不過，細項當中私人消費開支由升轉跌，有學者認為本地居民及旅客消費模式已轉變，相信將由外貿撐起香港未來經濟增長。

據報導，港府昨公布，財政年度首3個月開支1762億元、收入640億元，計入償還港府債券78億元本金後，錄得1200億元赤字。比較過去多年同季度數據，財儲少於6000億元水平已遠至2011年，而今年度首季收入水平也是近年最低，2020/21年度及2022/23年度新冠疫情 期間，該兩年度首季收入均超過670億元。

報導稱，港府解釋，截至6月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度後期收取，以及在4至6月期間尚未發行港府債券。

報導引述黃俊碩表示，今年港府稅收仍受疫情第五波影響，而環球經濟疲弱，加上股票市場及樓市表現未如預期，均影響印花稅及賣地收益。他稱土地收入對港府財政影響大，必須想其他收入模式填補，港府短期內要吸引更多資金來投資 ，如改善股票市場、增加資本投資者移民等，料當經濟改善，明年庫房收入會改善。他認為港府需全面檢視現有行政程序，節省不必要行政開支，並適當調整多年未調整的服務收費。

由GDP細項來看，私人消費開支由今年第一季升1.2%轉跌1.6%，是2022年第三季以來首錄跌幅；港府消費開支則由連續五季錄得跌幅後轉升2.0%；本地固定資本形成總額按年升6%，升幅較今年首季升0.1%加快。帶動GDP增長的貨品出口期內按年升7.6%，較今年首季6.8%加快，貨品進口亦升3.4%；與旅遊相關的服務輸出及輸入季內分別按年增1.3%及12.4%，升幅明顯放緩。