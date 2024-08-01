巴奧／何詩蓓100自由泳0.01秒險勝奪銅 兩屆4牌 港將第1人

巴黎奧運會游泳女子100米自由泳決賽中，港選手何詩蓓（右）以52秒33的成績奪得銅牌，這也是港隊今屆奧運第四面獎牌。（中通社）

港隊「女飛魚」何詩蓓1日晨在拉德芳斯體育館出戰巴黎奧運 女子100米自由泳決賽，面對澳洲 隊星將Mollie O'Callaghan等勁敵，最終僅以0.01秒之差，力壓澳洲泳手Mollie O'Callaghan，以52.33秒完成摘下銅牌，連續兩屆奧運都取得兩面獎牌，個人累積4面奧運獎牌刷新港隊歷史。何詩蓓與從小就欣賞的偶像、金牌得主瑞典 隊名將Sarah Sjoestroem一同站上奧運頒獎台，表示「我衷心為她高興。」

巴黎奧運會游泳女子100米自由泳決賽中，港選手何詩蓓以52秒33的成績奪得銅牌，這也是港隊今屆奧運第四面獎牌。（中通社）

明報報導，何詩蓓日前在主項的女子200米自由泳獲得銅牌後，不足48小時再戰女子100米自由泳決賽。她在7月30日的初賽先以53.02秒排總排名第2出線，昨晨準決賽再游出52.64秒，成為小組兼總成績首名強勢晉身今晨2時30分的決賽。

巴黎奧運會游泳女子100米自由泳決賽中，港選手何詩蓓（左） 以52秒33的成績奪得銅牌，這也是港隊今屆奧運第四面獎牌。（中通社）

據報導，決賽列第4線的何詩蓓，身旁面對澳洲隊雙星Mollie O'Callaghan與Shayna Jack的夾擊，同場勁敵還有女子100自世界紀錄保持者、初賽首名晉級的瑞典隊名將Sarah Sjoestroem、國家隊泳手楊浚瑄，以及荷蘭隊的Marrit Steenbergen等。何詩蓓在前50米以25.09秒位居次席，末段她與多名勁敵發力，最終以52.33秒完成，取得銅牌。

報導稱，何詩蓓上屆東京奧運在100米及200米自由泳奪得兩面銀牌，3年後在巴黎奧運仍收穫兩銅佳績，並且以4面奧運獎牌，刷新港隊史上個人最多紀錄。完成此仗後，預計她仍會在2日晚展開初賽的4*100米混合泳接力亮相，與隊友一起完成今屆賽事。

報導說，其餘港隊泳將1日續戰，其中17歲新星張心悅7月29日於女子100米仰泳初賽止步後，1日午5時轉戰200米仰泳初賽；「男飛魚」何甄陶7月30日完成男子100自初賽後，1日午5時18分出戰主項50米自由泳初賽，這名27歲港將去年曾在杭州亞運50自摘下銀牌。

另據香港01報導，在賽後為獎牌得主而設的記者會，有自稱來自德國的記者提問，假如未來兩支隊伍合併參賽，是否一個好主意。何詩蓓大方回應：「我只想說，我對所有收到的祝福很感恩，我在人群中看見很多區旗，很難想像這麼多人花時間飛到巴黎看我比賽，我感謝所有支持我的人。未來會發生什麼，我沒有任何想法，也不清楚如何回應。」