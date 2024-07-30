巴奧／何詩蓓女子200米自由泳摘銅 連兩屆為港贏獎牌

巴黎奧運游泳女子200米自由泳決賽中，港選手何詩蓓以1分54秒55的成績獲得銅牌。（中新社）

香港 「女飛魚」何詩蓓早前晉級女子200米自由泳決賽，在30日凌晨3時53分進行決賽，何詩蓓最終獲得銅牌，連續兩屆為香港贏得獎牌。這面銅牌也是港隊今屆奧運第二面獎牌。

大公文匯報報導，何詩蓓在比賽前100米都能保持第一，但最後50米澳洲兩名選手開始衝刺，最終分別包攬冠亞軍。第一名澳洲選手取得1分53秒27的成績，創造新的奧運會紀錄，第二名取得1分53秒81，何詩蓓則取得1分54秒55的成績。

特首李家超對何詩蓓和她的教練致以衷心祝賀。李家超說：「何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，全力以赴，繼2020年東京奧運 會奪得兩面銀牌後再創佳績，勇奪銅牌，展現了名將實力。我和全港市民都為她的出色表現感到高興和驕傲。」

巴黎奧運游泳女子200米自由泳決賽中，港選手何詩蓓以1分54秒55的成績獲得銅牌。（新華社）

楊潤雄在巴黎表示：「何詩蓓奮力作賽取得奬牌，我和香港市民同感鼓舞，為她喝彩和感到自豪。何詩蓓連續兩屆於奧運會中取得獎牌，可喜可賀。我亦預祝香港運動員在巴黎奧運繼續創出佳績。」

行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示：「何詩蓓繼2020年東京奧運會奪得兩面銀牌後，今屆奧運會再接再厲，在賽事展示驕人泳術，從精英泳手中脫穎而出，勇奪銅牌，成績令全港巿民引以為傲。」

何詩蓓近年表現優異，於杭州第19屆亞洲運動會女子100米和200米自由泳奪得金牌，更於2020年東京奧運會，奪得女子100米和200米自由泳銀牌。

另據央廣報導，香港選手江旻憓27日在巴黎奧運獲得女子銳劍個人賽金牌，可以獲得600萬元獎金（港幣，下同，約76.8萬美元）；根據香港當地運動組織負責人及媒體公開提供的資料，香港所提供的金牌獎金，應該是所有參賽國或地區之中最高的。

據指出，在本屆奧運舉行前，有香港體育組織向所有參賽國及地區發出問卷，了解他們給予的金牌獎金是多少，但只有24國或地區回答，相較之下，香港的獎金最高。

相關負責人表示，上屆以新加坡 的金牌獎金最高，為580萬元，但本屆香港提升至600萬元，稍超越新加坡。

對於香港向奧運金牌得主給予如此高的獎金，雖然香港本地有個別人士提出質疑，但絕大部分輿論予以支持，認為可以鼓勵運動員及促進體育發展，又可以團結港人，為香港帶來正能量。