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巴奧／劍后江旻憓是學霸 精18般武藝熱心公益

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

劍道上的江旻憓攻守兼備，在賽場之外的人生亦幾乎毫無瑕疵。作為世界第一兼奧運冠軍，江旻憓運動學業兩不誤，大學畢業於美國名牌學府史丹福大學，之後到中國人民大學修讀法律碩士，東京奧運後再到香港中文大學攻讀法律博士。

綜合文匯報、明報報導，從小興趣多多的江旻憓更有「十八般武藝」，江媽媽自小便帶她學芭蕾舞，此外跆拳道、溜冰、古箏、畫畫及鋼琴等均有涉獵。直到11歲遇上劍擊運動後才專注習劍，她認為劍擊既有跆拳道的速度，同時也有芭蕾舞的優雅，更曾表示想要打一輩子的劍。她曾稱媽媽不支持她投身劍擊，籲她「做更正經的事」，但仍給她很大空間。

除此之外在大學修讀國際關係的江旻憓希望將來有機會進入聯合國工作，為環保出一分力。早於2012年就已開始食「海鮮素」的她，自2017年左膝重創後發現可以加快傷口痊癒的食物都是素食，於是便轉為全素食者。十字韌帶斷裂一般需要長時間才能康復，江旻憓指食素對她康復有很大幫助，手術後一個月已經可以重投訓練，三個月就能復出。

她空閒時也會研究不同素食菜式例如包餃子、炆薯仔等，更不時在社交媒體分享烹飪過程，希望能夠推廣素食。

江旻憓也熱心公益，希望回饋社會。她曾擔任本地非牟利慈善機構基金大使，疫情肆虐時，便通過視像軟件與目標家庭見面，到後來情況允許，更親力親為，為單親家庭及有特殊教育需要（SEN）的小朋友派發物資及打氣。

另外江旻憓也恒常修習靜坐，並在賽前養成禪修靜坐習慣，幫助自己減壓及沉著應戰。

江在備戰東京奧運期間完成碩士論文，題目與「一國兩制」制度優勢有關，「她希望自己能夠更好地為香港特區的發展、為祖國的發展作貢獻」。

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