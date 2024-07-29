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巴奧／劍后江旻憓奧運登頂 香港馬會獎76.8萬美元

香港新聞組／香港29日電
香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。（中通社）
香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。（中通社）

香港擊劍選手江旻憓27日逆轉勝擊敗東道主法國對手，贏得巴黎奧運女子重劍個人賽金牌，為港隊拿下首金，是香港歷史上第三面金牌，也打破港隊隔屆才獲得奧運獎牌的魔咒。30歲的「微笑劍后」賽後喜極而泣，教練Tavi也為愛徒克服膝蓋傷患成為奧運冠軍感自豪，並堅信江有能力再贏一屆。

香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌後喜極而泣，這也是巴黎奧運...
香港選手江旻憓27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌後喜極而泣，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。（新華社）

明報報導，江旻憓此次奪金，至少可獲600萬元（港幣，下同，約76.8萬美元）獎金。香港賽馬會的「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」將會發放600萬現金獎予摘金奧運選手以作鼓勵，港鐵亦向她送贈終身任搭的車票。一眾官員28日紛紛祝賀江旻憓奪金，特首李家超致電祝賀江為香港奪第一金，希望她繼續保持燦爛笑容，「為香港體壇注入正能量」。

香港劍擊隊在3年前的東京奧運，張家朗在男子花劍個人賽奪金，成為自1996年李麗珊後第2位港隊奧運冠軍。劍擊隊在巴黎奧運再接再厲，打頭陣的江旻憓憑世界排名第一直入32強，在晉級路上連挫4名勁敵，殺入決賽鬥法國劍手馬盧。

巴黎大皇宮在決賽接近全場爆滿，大量觀眾揮舞法國國旗，面江旻憓在首節先輸4分，次節更一度落後1：7，但她沉著應戰並於法定時間內追平12：12，最終「決一劍」絕殺對手。

江旻憓於2017及2019年兩度膝蓋前十字韌帶斷裂，過去被問到傷勢只是說「膝蓋好傻」並輕輕帶過，但其羅馬尼亞籍教練卻指愛徒克服重重困難，成為奧運冠軍之路絕不易行。

江旻憓在奧運登頂，教練堅信只是一個開始，「她的奧運之旅還沒結束，有能力再做一次（贏冠軍）」。江也感激教練的教導，形容恩師為全世界最熱愛劍擊的人，「我可以做他的徒弟，幫他完成奧運冠軍的夢想，我覺得沒有對不起他」。

香港體育學院獲馬會贊助於去年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」為期3年至明年，推出至今年初已發放逾4300萬元現金獎勵。在個人項目奪三甲的運動員分別可獲600萬、300萬及150萬元。計畫涵蓋奧運、殘奧、亞運及全運會等。

巴黎奧運 香港 東京奧運

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