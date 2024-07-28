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巴奧／勁敵夾擊 港泳將何詩蓓登場200自衝金

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港代表團28日屆巴黎奧運奪金希望之一、上屆摘取兩枚銀牌的「女飛魚」何詩蓓28日首度登場，於下午6時05分出戰女子200米自由泳初賽。獨取5項個人賽參賽資格的何詩蓓，最終只報名參加100米和200米自由泳，明顯希望集中精力在兩個強項衝金，相信晉身29日晨的準決賽以及香港時間30日凌晨的決賽不成問題，但28日次何詩蓓卻受到兩大澳洲勁敵夾擊，非要有超水準表現不可。

大公報報導，原本獨取50米、100米、200米、400米自由泳及100米蛙泳5個個人項目資格的何詩蓓，最後只參加100米和200米自由泳，首先出戰的就是後者。何詩蓓在28日午進行的初賽被編入第2組，預定6時05分比賽，她排第4線出賽，旁邊第3線就是國家隊的李冰潔。順利晉級的話隨即在明晨3時50分起進行準決賽，而決賽就在30日凌晨3時41分上演。

參與開幕式並為港隊擔任持旗手之一的何詩蓓，自從上屆東京奧運拿下100米和200米自由泳銀牌後，至28日表現一直維持在高水平，亦在去年杭州亞運以及今年初的世錦賽贏取200米自由泳金牌，目前正值巔峰狀態。

然而，26歲的何詩蓓28日屆爭金難度恐怕要倍增。上屆何詩蓓以創個人兼亞洲最佳成績的1分53秒92奪200米自由泳銀牌，金牌就由現年23歲的澳洲泳手迪梅絲奪得；至28日何詩蓓的最佳紀錄仍維持在上述時間，反觀迪梅絲就游進了1分53秒以內，更以1分52秒23刷新世界紀錄，日期正是上月中的澳洲奧運選拔賽，快何詩蓓逾1秒半。

迪梅絲所打破的紀錄，原本也是由另一澳洲泳手、現年僅20歲的奧卡拉瑾所擁有，後者在2023年的世錦賽游出1分52秒85佳績，時間同樣較何詩蓓最佳快逾1秒；值得一提是，何詩蓓今年世錦賽及近年多個世界盃分站奪金，兩位澳洲女將都沒有參與賽事。

何詩蓓的有力對手，還有22歲的國家隊新星楊浚瑄，她在2021年已率先創下200自的亞洲紀錄，之後才被何詩蓓打破，現時個人最佳成績為1分54秒37，有能力威脅何詩蓓，她會在第4組初賽與迪梅絲一同亮相。

澳洲 巴黎奧運 香港

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