香港動漫節開鑼 多個攤位打蛇餅 有漫迷想砸萬元買心頭好

香港動漫電玩節26日在香港會議展覽中心開幕，圖為動漫迷排隊購買動漫產品。（中新社）

一年一度的香港動漫 電玩節26日開鑼，不少動漫迷甚至通宵排隊等候，在開場後便迫不及待衝入會場，趕到目標攤位排隊購買心頭好，多個攤位出現「打蛇餅」（人龍）現象。有參展商對於今年動漫節的銷售情況感到樂觀，有信心今年銷售額將比去年增加約20%，甚至吸引內地及台灣的動漫愛好者購買。

大公報報導，第25屆香港動漫電玩節26日起一連五日在灣仔會展舉行，展期至30日止。今年大會繼續安排頭籌抽籤，在7月26日至27日期間，每日隨機抽出300個名額，獲編訂入場次序，但仍有不少動漫迷在外通宵排隊等候。直至中午12時許，會場人流越來越多，等候入場的人龍更延伸至會展站天橋。

獲動漫迷高度關注的參展商包括「木棉花」、「羚邦」等，在會場售賣熱門動漫的福袋及周邊商品，還有近期上映電影《死侍與狼人》主題攤位也大受歡迎。

據報導，搶到「頭位」的幸運兒是來自台北的遊客李先生，他曾參與香港的動漫節兩、三次，這次赴港，除了參觀動漫節，也會旅遊五天，以及探望朋友。他對於今年成為首位入場的幸運兒感到非常驚喜和興奮，在知悉過往動漫節首日首位進場的人均有做出「反智轉身」動作的傳統後，便「入境隨俗」以同樣動作進場。李先生進場後便花了7000多元（港元，下同，約896美元），購買了死侍、星球大戰、鐵甲奇俠等系列的模型，他打算27、28日重訪，預計花費約1萬元。

今年動漫節的Cosplay造型依舊百花齊放，不少動漫愛好者悉心打扮喜愛的動漫或遊戲角色，有動漫迷趁着近期多啦A夢在香港掀起熱潮之際，穿著多啦A夢主題服裝現身。

報導稱，對於這次動漫節的銷售情況，雖然參展商們憂喜參半，也有參展商充滿信心。以繪圖板為例，它是不少漫畫創作者或喜歡繪圖的人必用的工具。繪圖板參展商負責人詹先生說，今年的產品線有所增加，產品更有進軍內地及海外市場，相信銷售情況會比去年更好，銷售額會增加兩成左右。