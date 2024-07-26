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烏克蘭外長籲港「勿助俄逃避制裁」 李家超回應了

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

訪華的烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)25日赴港與特首李家超會面，呼籲特區政府採取措施，防止俄羅斯政府和企業利用香港迴避因烏克蘭戰爭實施的制裁。《紐約時報》同日發表偵查報導表示，俄羅斯商人過去10年來在上環一商廈開設多間空殼公司，向俄國軍工企業轉售數以百萬計受美國限制的晶片和感應器。中國外交部聲明表示，沒向烏戰任何一方提供武器或軍備，又指美國應反思自己責任，而非卸責中方。 

明報報導，烏克蘭外交部引述庫列巴在與李家超的會面強調，對俄制裁有必要，「香港作為一個建基於對法治堅定不移尊重的高度發達自由經濟體，其聲譽不應被俄羅斯的陰謀破壞」。

港府回覆稱，李家超會上解釋法治精神在港備受尊重。發言人重申，特區政府履行並嚴格實施聯合國安理會議決的制裁。港府先前曾回覆路透查詢稱，不會也無權執行單方面制裁。

《紐時》報導，文咸東街135商業中心最少有4間俄國商人控制的空殼公司，據公司註冊署資料，居港的奇琴湼夫（Alexey Chichenev）與拍檔2008年起在上址開設空殼公司，2022年底高峰空殼公司最少達11間，部分公司屢由多名報稱居全球各地的俄籍者轉換持有權。

報導引用俄國海關資料，烏戰前只兩間香港公司對俄出售晶片，前年烏戰後其他上址登記的空殼公司紛加入，多年來共向俄軍事電子公司Staut出售總值逾2100萬美元被限制出口的晶片。

根據烏克蘭外交部的聲明，庫列巴也呼籲香港政府採取措施，防止俄羅斯及其企業利用香港來規避因侵略烏克蘭所受到的限制。

庫列巴在聲明中說：「為了削弱俄羅斯在烏克蘭發動戰爭、殘殺人民的能力，必須實施這些限制措施。」「俄羅斯的陰謀不該破壞香港作為一個高度發展的自由經濟體的名聲，而這個經濟體奠基在對法治堅定不移的尊重之上。」

另外，美國之音23日引述香港自由委員會基金會(The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)的一份報告，其中發現香港出口俄羅斯的貨品額度雖一度下跌，但在俄烏戰爭開打後幾乎上升了一倍；去年8月至12月間，香港出口價值近20億美元的貨品給俄羅斯，當中近四成是可以幫助戰爭的高科技產品，如電腦記憶晶片及控制器。

香港 俄羅斯 烏克蘭

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