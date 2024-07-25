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內地富豪周轉資金 低價拋售香港房產

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年不少內地富豪因為資金問題而低價出售香港房產，對香港豪宅價格構成一定衝擊。據傳內地富豪、中聯石化（現稱延長石油國際）前主席許智明持有的香港房產，早前因資金問題被銀行接管，而銀行近日也以低價出售。

中央社引述香港經濟日報報導，中國房地產公司恆大集團主席許家印持有的香港太平山頂布力徑3幢洋房，自2022年底起陸續遭銀行接管後，其中一幢於今年5月以4.7億元（港幣，一同，約6018.6萬美元）出售，較1年前估值大幅下跌近5成。

報導引述消息透露，在2007至2011年之間，許智明購買了九龍高級住宅凱旋門6個住房，其中一些住房打通相連，擁有空中花園及泳池，另一個用作自住，裝潢金碧輝煌，被區內房地產仲介形容為「皇宮屋」。

報導表示，許智明曾於2021年出售上述住房連同停車位，當時標價13億元。到了今年2月，其中5個住房降價至7億元，卻一直找不到買家。

這些住房最終因資金問題被銀行接收，淪為「銀主盤」（無法還貸而被銀行接管的房產）。據指出，這些住房近日被銀行全部以5億元出售，較之前的標價低了29%。

另據報導，現時本地「銀主盤」接近300個，仍屬高水平，不少銀行正在減價求售，但未知內地富豪占比多少。

香港 房地產 石油

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