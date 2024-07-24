全面撤辣近5個月 樓價上半年量升價跌 逾6成港人看淡前景

香港上半年樓市「量升價跌」，受到新盤低價搶客拖累，據調查有66.9%受訪者看淡後市。（中新社）

香港 樓市自從2月28日全面「撤辣」近5個月後交投回穩，惟樓價未見起色，上半年樓市「量升價跌」。香港置業23日發表置業意向調查結果，受到新盤低價搶客拖累，有66.9%受訪者看淡後市，料未來1年樓價續跌，最多受訪者（約25.6%）料跌5%至10%，一成人料會向上。分析認為，若美聯準會 下半年開啟減息周期，樓價始有望轉勢。

大公、文匯報報導，港置於6月底進行第3季客戶置業意向調查，收回324份有效問卷。該公司研究部董事王品弟表示，息口仍是最影響樓價因素。調查顯示，約48.8%受訪者認為香港銀行未來12個月息口走勢不變，比例為2021年第4季以來最高；約42.9%料未來1年香港息口下跌，按季跌1.1個百分點；僅8.4%料息口上升，較上季減少7.1個百分點。

王品弟指出，美聯準會主席鮑威爾日前發表講話，暗示可能無需等到通膨降至2%才開始減息。市場普遍認為，局方最快第3季啟動減息，相信屆時香港亦會跟隨，有助紓解供樓人士負擔；另外，減息亦會降低固定收益資產吸引力，有利資金重新流入樓市。

他認為，香港樓市保值能力較強，長線持有具備資產升值潛力。發展商現時低價開賣新盤，導致二手樓價回調，加上租金 向上，正好為投資者提供入市契機，只要資金加快流入香港樓市，樓價有望回穩。

對於市場有聲音要求港府扶助市民入市。調查結果亦出現類似傾向，有29.6%受訪者認為，放寬按揭成數有助首置上車，百分比為7季新高；約23.8%認為提供首置低息貸款；約16%認為應增加私人住宅供應。

另一方面，美聯集團行政總裁（住宅）暨港置行政總裁馬泰陽表示，撤辣後住宅交投顯著增加，一手新盤表現尤為突出，惟二手交投卻「先揚後抑」，新盤低價開盤吸納大部分購買力，遏抑二手樓價，上半年樓市形成「量升價跌」。

他指出，現時樓市仍受到多個利淡因素影響，6月底累積貨尾單位達2.19萬伙，發展商為求去貨只能夠以貼市價，甚至低於二手價推盤，令二手樓價受壓。

展望下半年，馬泰陽預計，新盤繼續以低價促銷搶占市場購買力，表現持續亮麗，估計全年新盤成交回升至1.8萬宗水平，按年升七成。市場預料美聯準會下半年減息，有助帶動樓市向好，相信樓價有望在整固後重拾升勢。