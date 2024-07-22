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香港書展人山人海 內地客成主流 周末人流達疫前頂峰

香港新聞組／香港22日電
香港書展不少書攤21日出現排隊買書人龍，有書商認為周末兩天人流明顯大增，達到疫情前的頂峰盛況。（中通社）
香港書展不少書攤21日出現排隊買書人龍，有書商認為周末兩天人流明顯大增，達到疫情前的頂峰盛況。（中通社）

一連7天於灣仔會展中心舉行的香港書展21日踏入第五天，適逢周日，排隊等候進場的人龍延伸至港鐵會展站，展場內人山人海寸步難行，不少書攤出現排隊買書人龍。有書商認為首兩天人流因天氣不佳未如理想，但周末兩天明顯大幅增加，形容是達到疫情前的頂峰盛況。

文匯報報導，有參展書商表示，整體入場人數較去年跌兩成，但銷售額未受影響，又認為內地顧客有增加趨勢，有參展商指出，今年大灣區書迷較去年多3成，以英文學習書籍最受熱捧。有家長帶子女逛完書展後，繼續逛零食世界和運動消閒展區。有內地客稱讚部分攤檔可使用電子支付，對旅客非常好。

書展展期已去到後半段，21日在懸掛一號風球的情況下，會展場內依然人頭湧湧，不少人手拖行李箱去買書。除買書外，不少市民和旅客是被一些著名作家的分享會吸引而來，其中內地著名作家、小說《繁花》作者金宇澄繼20日的講座後，21日再舉行分享會，仍有大批書迷前往捧場。

另據明報報導，網上教育書店NoteSity第二年參展，專售中小學補充練習及參考書。NoteSity業務拓展主任潘雪怡稱今年整體人流與去年相若，雖市道氣氛較疲弱，但因其攤位較接近出入口，家長又一向願意為子女教育投放資源，故銷售額仍較去年高約三成，未打算減價促銷。

香港書展17日在香港會議展覽中心開幕，今年書展的主題為影視文學，重點推介文學改編...
香港書展17日在香港會議展覽中心開幕，今年書展的主題為影視文學，重點推介文學改編影視作品、戲劇劇本等相關文學作品及書籍。圖為眾多市民在書展現場閱覽、選購書籍。（中新社）

據報導，中華書局行政人事部及市場拓展部總監文麗玲稱，周末書展人流比平日多，整體入場人數較去年跌兩成。她說今年銷售額未受影響，歸因售賣書籍與受歡迎影視作品有關，舉例九龍城寨圖冊銷情理想。她觀察到今年內地顧客占其攤位顧客比例達四成，大多購買香港文史類書本，鍾愛本地作家西西的作品，認為是未來書展主要客源。

報導稱，21日由廣東惠州赴港的胡小姐表示，第一次參與香港書展，計畫花費2500港元（約320美元）購買十數本與香港文學、歷史相關書籍回內地。她說香港與內地文化不同，希望多體驗香港情懷；她說會場擁擠，驚訝書展人流暢旺，「現在還有這麼多人喜歡購買實體書是非常難得」。

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