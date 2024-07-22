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香港新發展區公私營房屋研鬆綁 或改五五比

香港新聞組／香港22日電
未來十年公營房屋供應量將會超標，令公私營房屋比例有調整空間。（中新社）
未來十年公營房屋供應量將會超標，令公私營房屋比例有調整空間。（中新社）

港府已覓得足夠用地滿足未來10年公營房屋建屋需要，香港發展局局長甯漢豪表示，數年後當公屋輪候時間縮減，公私營房屋「七三比」的安排有調整空間。她透露新田科技城、新界北新市鎮等已著手研究調整比例，部分地方假設研究調整至「五五比」。

大公報報導，甯漢豪21日在電視節目表示，未來10年公營房屋的供應不但會達標，更會超標，數年後相信公私營房屋比例會有調整空間。她舉例，發展新田科技城有註腳容許公屋比例毋須達七成，稍後出台的新界北新市鎮土地用途亦有相關研究。至於會否設有比例底線，她說在進行假設研究時，個別情況會將公私營比例調整至一半一半。

民建聯新界北立法會議員劉國勳支持港府研究調整公私營房屋比例，他更認為，除了公營、私營房屋外，北部都會區亦可發展人才公寓等不同房屋種類，以配合實際需要，與產業發展相輔相成。

甯漢豪說，早前提出發展建議的流浮山尖鼻咀白泥一帶，預計將設有北部都會區版本的「數碼港」，可以聚集較多人才，如果維持公私營房屋七三比可能不太配合；至於市區重建後仍然以私樓為主，在重建地帶亦不適用有關比例。

19日截標的沙田小瀝源住宅地收到11份標書，最終由新地奪得，甯漢豪表示，成交價是在市場估計範圍內，投標發展商都有不同類型，整體而言覺得是一個好訊息，強調港府賣地價錢要按市價而定，市價會受市況影響。對於會否容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，甯漢豪說，現階段不考慮，因賣地收入屬公帑，分期付款會影響公帑的現金流，而且分期付款涉及利息，相信對發展商作用不大。

甯漢豪說，就算市況不夠旺影響地價收入，亦不會減少推地。賣地收入用作基建，為免影響，會研究其他方法，包括片區開發，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕港府負擔，不單靠港府投放的資源，同時不會為保著地價而犧牲私樓供應量。

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