北京挺香港打造人才高地 有利大灣區融合

香港示意圖。(圖/shutterstock)

新華社21日受權播發「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。 「決定」指出，進一步全面深化改革的總體目標是繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推進國家治理體系和治理能力現代化。

文匯報報導，「決定」有三處直接涉及港澳。在改善實施區域協調發展策略機制方面強調，要推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區 等地區更好發揮高品質發展動力源作用。

在完善高水準對外開放體制機制方面，「決定」強調要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港 國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門 打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則接合、機制對接。此外，「決定」在完善大統戰工作格局方面提出，要完善港澳台和僑務工作機制。

全國港澳研究會顧問、中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達指出，首先可看出，國家將香港在整個國家市場經濟體制建設、高品質發展和對外開放中的地位及作用提升到重要位置。 「決定」提出，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，這些都與國家改革開放密切相連，例如香港作為國際金融中心，在國家金融發展、國際金融樞紐、人民幣離岸業務、人民幣國際化以及綠色金融、數字金融、科技金融、大宗商品交易市場發展等方面，都可以發揮重要作用。

第二，「決定」提出支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。這裡強調的是香港集聚國際人才方面的優勢。香港的「一國兩制」優勢、普通法制度、中西文化交流特徵、與國際規則和國際習俗的聯通、低稅簡稅制度、免簽政策等都是吸引國際人才的優勢。

香港正在打造國際創新科技中心，香港的研發機構、大學、跨國公司總部都可以成為國際人才聚集的載體。 「這些也將有利於香港與大灣區的融合，並在國家創新體系中發揮作用。」