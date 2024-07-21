香港賽區備戰明年全運會 招募1萬名義工

香港示意圖。(圖/shutterstock)

第15屆全國運動會及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧運 會將分別於明年11月和12月舉行，香港 特區承辦部分競賽項目。為確保香港賽區各項賽事順利舉行，港府 20日舉行「第15屆全國運動會香港賽區義工計畫」起動禮。

文匯報報導，香港政務司司長陳國基表示，將招募約1萬名義工，參與的市民有機會在不同崗位提供服務，又透露港府年底開始會陸續在各比賽場地舉辦測試賽，包括於年底落成的啟德體育園舉辦7人欖球、男子手球和劍擊測試賽，以測試流程、人流管制、交通安排和應變處理，盡快進行所需改善工作。

由20日開始至9月20日，年滿18歲（以2024年12月31日計）並持有效香港身份證、能操廣東話和普通話的香港居民，可登入「第15屆全國運動會香港賽區義工計畫」網頁https://www.2025ngvolunteer.hk/並填妥網上申請表。除了個人申請者外，有意參與成為團體義工的機構亦可於報名期內向協作機構提交申請。通過面試和完成訓練課程的參加者將獲委任為義工，於香港賽區測試賽和正式賽事期間提供服務。

陳國基20日在義工計畫起動禮上致辭時表示，港府各項籌備工作正進行得如火如荼。15運會方面，香港將承辦男子籃球（22歲以下組）、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、7人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球8個競賽項目，加上保齡球的群眾賽事活動，讓公眾參加。至於殘特奧會，香港承辦硬地滾球、輪椅擊劍、殘奧乒乓球（TT11組）和特奧乒乓球4個項目，再加上輪椅舞蹈的大眾項目。

參與今次義工計畫的香港市民將在不同崗位提供義務工作，包括嘉賓和運動員接待、觀眾服務、傳媒中心支援、活動和場地支援、行政工作、後勤服務。他有信心兩間機構將協力做好這個大型義工計畫。