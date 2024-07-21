我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

澳門特首賀一誠二度續假連休39天 健康亮紅燈？

香港特派員李春／香港21日電
澳門特首賀一誠休長假前，於6月17日接受媒體聯合採訪。（中通社）
澳門特首賀一誠休長假前，於6月17日接受媒體聯合採訪。（中通社）

澳門特首賀一誠休長假的訊息引發外界關注，包含懷疑休長假是否因其個人有健康因素問題，再加上澳門特首改選將於10月舉行，連帶猜想賀一誠是否會連任。

賀一誠已連續休假近月，20日再續假10天。此前放長假被疑備戰連選連任特首，今次澳門當局公布其放假消息，主動提到他接受了例行體檢及必要診療，疑似身體有狀況。

澳門特區公報副刊20日公布，賀一誠由7月20日起，再休假10日，期間由澳門政府行政法務司司長張永春代理特首職務。

賀一誠在6月21日告假，原公布休假日期至7月4日止，但到期宣延長16天，於田7月19日結束。但到期再宣布，延長假期，三度宣布休假，合共連續休假39天。

澳門新聞局回覆查詢時說，賀一誠休假期間進行了例行體檢及接受必要診療，但目前身體狀況良好。

澳門特首每屆任期5年，可以連任一次，新一屆澳門特首預定今年10月選舉。澳門現任特首賀一誠，1957年6月生，是中國浙江義烏人。他2019年12月就任澳門特首。澳門政圈相信他今次會連選連任。

賀一誠不尋常連續休假引來關注，主要與10月澳門特首選舉有關。賀一誠2018年出任澳門立法會主席期間，曾因為坐骨神經痛請假兩星期。

澳門

上一則

疑欠租…深圳知名中學倒閉 逾千師生被趕出學校

下一則

范德賴恩連任歐盟主席 將推「抗中保台」 環時：起了個壞頭

延伸閱讀

澳門特首放假逾月又續10天 疑似身體出狀況

澳門特首放假逾月又續10天 疑似身體出狀況
香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」

香江觀察／香港公司「一雞死一雞鳴」
港澳二維碼自助通關 280萬人受惠

港澳二維碼自助通關 280萬人受惠
中國女子遊泰遇害被分屍 嫌犯澳門落網移交中國

中國女子遊泰遇害被分屍 嫌犯澳門落網移交中國

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死