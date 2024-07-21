澳門特首賀一誠二度續假連休39天 健康亮紅燈？

澳門特首賀一誠休長假前，於6月17日接受媒體聯合採訪。（中通社）

澳門 特首賀一誠休長假的訊息引發外界關注，包含懷疑休長假是否因其個人有健康因素問題，再加上澳門特首改選將於10月舉行，連帶猜想賀一誠是否會連任。

賀一誠已連續休假近月，20日再續假10天。此前放長假被疑備戰連選連任特首，今次澳門當局公布其放假消息，主動提到他接受了例行體檢及必要診療，疑似身體有狀況。

澳門特區公報副刊20日公布，賀一誠由7月20日起，再休假10日，期間由澳門政府行政法務司司長張永春代理特首職務。

賀一誠在6月21日告假，原公布休假日期至7月4日止，但到期宣延長16天，於田7月19日結束。但到期再宣布，延長假期，三度宣布休假，合共連續休假39天。

澳門新聞局回覆查詢時說，賀一誠休假期間進行了例行體檢及接受必要診療，但目前身體狀況良好。

澳門特首每屆任期5年，可以連任一次，新一屆澳門特首預定今年10月選舉。澳門現任特首賀一誠，1957年6月生，是中國浙江義烏人。他2019年12月就任澳門特首。澳門政圈相信他今次會連選連任。

賀一誠不尋常連續休假引來關注，主要與10月澳門特首選舉有關。賀一誠2018年出任澳門立法會主席期間，曾因為坐骨神經痛請假兩星期。